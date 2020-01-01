奎罗兹心系美洲杯：J罗在皇马的状态令人担忧

本赛季在伯纳乌的比赛中，这位中场组织者在齐达内的带领下一直在为比赛时间做挣扎，但是他还有一个重要的夏天在等待着他。

哈梅斯·罗德里格斯在皇马的“困境”让哥伦比亚主帅卡洛斯·奎罗兹在今年夏天的美洲杯之前感到担忧。

这位天才的中场组织者本赛季从拜仁租借回来后，只在西甲联赛中出场7次，进球1次，助攻1次。

其他球队

有报道称，罗德里格斯在哥伦比亚队的位置受到了威胁，因为他在马德里的比赛时间不够，奎罗兹承认这个赛季对这位28岁的球员来说“很奇怪”。

“我能说的是，我们哥伦比亚足协会照顾好我们所有的球员。”奎罗斯说。

“哈梅斯的情况让我们担心。我们知道他现在的处境很困难，这种情况在技术上和职业上都不是最好的。”

“但还有其他球员踢得更少。哈梅斯的情况很奇怪，对他来说这是一个奇怪的赛季，但所有的教练组和我个人都在尽我们所能帮助他，他的情况有点复杂。”

“没有人质疑哈梅斯的能力，无论是马德里竞技的后卫圣地亚哥·阿里亚斯还是亚特兰大的前锋路易斯·穆里尔，他们的处境都很艰难。这就是为什么我尽我所能让球员们处于最佳状态的原因。我的职责是确保他们都能参加比赛。”

罗德里格斯在过去十年中为哥伦比亚发挥了至关重要的作用，他在2014年巴西世界杯上以最佳射手的身份带领球队球队晋级四分之一决赛，并帮助哥伦比亚在2016年美洲杯上获得第三名。

今年的美洲杯由哥伦比亚和阿根廷联合举办，决赛将在巴兰基利亚举行，而2022年卡塔尔世界杯的预选赛也即将开始。

如果前摩纳哥前锋罗德里格斯能够重新找回状态，他很可能成为哥伦比亚成功的关键，而主教练奎罗兹则期待着成为美洲杯的联合东道主之一。

奎罗斯补充说：“我们喜欢压力，这种感觉给了我们动力，让我们表现得更好，取得成功。”