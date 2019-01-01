奇迹没有出现 卡迪夫球员萨拉搜救行动宣布终止

经过24小时的持续搜索和8架飞机累计80小时的飞行时间后，当地相关部门宣布救援工作已经结束。

有关当局证实，对飞往加迪夫的埃米利亚诺·萨拉失踪飞机的搜寻工作已经结束。

这架载有这名射手的飞机星期一从南特起飞后失踪，与位于英吉利海峡根西岛西北8英里处的卡斯克茨灯塔附近的空中交通管制失去联系。

搜寻工作在周四上午重新开始，但在官员们感到已经穷尽所有选择后，于下午早些时候宣布停止。

根西岛警方公布的港务局长巴克队长的声明如下:

“我的团队刚刚开会重新审视了自周一晚上飞机失踪以来一直在进行的搜救行动。”

“尽管英法两国在海峡群岛进行了最大努力地空中搜索，但搜索面积约也涵盖了1700平方公里——大量的面积，其中一些地方的搜索进行了不止一次——并检查了手机数据和卫星图像，我们无法找到飞机、飞行员或乘客的任何踪迹。”

“搜救工作已经持续了24个多小时，在三架飞机和五架直升机共飞行了80个小时。两艘救生艇也参与了救援工作，还有来自过往船只和渔船的援助。”

“我们查看了所有可以获得的信息，也了解了机上的应急设备，并做出了结束搜索的艰难决定。”

“在这个阶段机上人员存活的机会非常渺茫。”

“我们已经将这一决定通知了机上人员的家属，在这个最困难的时刻，我对飞行员和乘客的家人表示慰问。”

“这是一次非常彻底和广泛的搜寻，由总部位于根西岛的联合应急服务控制中心协调，所有相关国家都进行了堪称典范的合作，对此我个人表示感谢。”

“最后一架寻找失踪飞机和机上人员的飞机已经降落。虽然我们已不再积极搜寻，但事件仍在继续，我们会向该地区所有船只和飞机广播，以留意这架飞机的任何踪迹。这种情况将无限期地持续下去。”