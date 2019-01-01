奇葩！桑切斯热身时撞上边线裁判受伤

桑切斯在曼联对阵巴黎圣日耳曼的比赛中离奇受伤，他在场边热身时撞上边线裁判，导致腿部受伤，甚至可能无法出战接下来对阵切尔西的足总杯赛事。

曼联在欧冠八分之一决赛首回合中0比2不敌巴黎圣日耳曼，比赛上半时红魔接连折损林加德和马夏尔两名大将，现在据《每日邮报》消息，桑切斯也遭遇了离奇伤病。

据悉，桑切斯在场边热身时和边线裁判Fabiano Preti相撞，腿部受伤了。

当时，林加德无法坚持比赛并接受队医进行场上治疗，桑切斯准备替换林加德上场，但由于他一边在场边热身一边关注场上的比赛，因此在慢跑时直接和边裁相撞。尽管桑切斯还是替补登场，但他告知曼联的教练组，他膝盖上面的部位受了伤。

桑切斯在上半场补时阶段还是替补登场了，为了避免让腿部僵硬，桑切斯在中场休息阶段一直在场边进行热身训练。

《每日邮报》称，桑切斯正在努力复健，争取赶上下周一对切尔西的足总杯。

这次离奇受伤让桑切斯在曼联的处境更加尴尬，他在索尔斯克亚接任曼联临时主帅后就因为有伤在身无法比赛，等到伤愈复出时，他已经无法进入首发阵容。

在索尔斯克亚执教以来，桑切斯仅有三次首发出场的机会，其中仅有一次首发是在联赛中。

对阵巴黎圣日耳曼的比赛中，他替补登场后未能发挥出应有的水平，场上表现很难给人留下深刻印象。比赛结束后，索尔斯克亚表示：“当他上场比赛时，他需要找回自己，我们知道他是一名有实力的球员。”