奇克签下5年新约 合同周薪高达12万英镑

这位英格兰中场已经确认，将最少在斯坦福桥效力至2024年。

23岁的奇克出身切尔西青训体系，不过他没能如愿在成年队获得稳定出场机会。2017-18赛季，他被租借到水晶宫效力。

但在萨里来到球队之后，给了这位三狮国脚充分的信任。上赛季，奇克在各项赛事中共出场40次，并且打入10粒进球，刷新了个人单赛季进球纪录。

虽然上赛季切尔西在巴库击败阿森纳，拿到了欧联杯冠军，但奇克因伤缺席了比赛。同时他也没能在欧国联决赛中为三狮军团贡献力量。

在签下这份为期5年的合同之后，英格兰国脚告诉切尔西官网：“我很高兴也很荣幸能够在未来五年继续留在这里。”

“这是我成长的地方，希望我能为这里效力更长的时间。”

“在8,9岁的时候，当然你永远也不会想到自己会在这里待很长时间，因为你想的只是享受自我，和你的朋友们一起踢球。”

“当我回望过去，看看我付出了怎样的努力，那种感觉真的很棒。这让我渴望在未来更加努力来取得更多成绩。”

“我希望和球队一起赢得很多冠军，而个人角度我只是希望尽我所能，成为一名切尔西阵中的关键球员。”

此前奇克的合同周薪是6万英镑，这份合同还剩下不足两年的时间。但在签下新约之后，他的薪水直接上涨到12万镑。