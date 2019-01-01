夺得个人国家队首冠 B席尔瓦倍感自豪

贝尔纳多·席尔瓦因伤错了2016年葡萄牙的欧洲杯夺冠之旅，但这位曼城中场在三年后终于如愿随国家队夺冠。

贝尔纳多·席尔瓦表示，他为自己在葡萄牙赢得的首个奖杯感到骄傲，他在国家队对阵荷兰队的比赛中为这个成功的赛季画上圆满的句号。

这位中场球员在周日助攻格德斯打入本场比赛唯一的进球，他聪明的脚后跟传球让格德斯起脚破门。

席尔瓦在决赛后被评为欧国联最佳球员，并在2018-19赛季结束时为曼城赢得了英超、足总杯和联赛杯的三冠王。

“对我来说，以这样的方式结束比赛太棒了，我对我的赛季非常非常开心。”他告诉天空体育：“很高兴能和这些在过去两场比赛中帮助了我们的优秀球员们一起以这样的方式结束比赛，现在是时候休息了，为下个赛季做准备，并努力做得更好。”

这位前摩纳哥中场在上赛季为曼城效力，已经成为英超顶级球员之一，这也为他赢得了PFA年度最佳阵容的位置。

这是葡萄牙继2016年欧洲杯夺冠后三年内的第二个国家联赛奖杯——尽管这是席尔瓦第一次高兴地拿到奖杯。

“我非常自豪，最重要的是葡萄牙赢了。”他补充道：“我为自己的国家赢得第一个冠军感到非常自豪，当然，如果你能加上你刚才说的(个人)奖项，那就更好了。我现在很开心。”

谈到决赛的决定性进球，席尔瓦补充道:“我不记得谁给我传球了，但这是一个漂流的传球。我听见格德斯喊道‘贝尔纳多！’，我没有看到他在哪里，但是我把球滑到一边，很高兴他完成了一个漂亮的射门。”