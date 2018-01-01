夺冠希望破灭 39场升班马绝对胜绩化为泡影

热刺本打算将自己与积分榜头名的差距缩小到3分，但在和狼队的比赛后，他们的夺冠希望似乎破灭了。

托特纳姆热刺在主场1:3惨败给狼队，这一赛果打击了他们夺冠的希望。

热刺在上半时通过哈里·凯恩给了他们应得的领先优势之后，似乎已经掌握了比赛的主动权。

但是狼队在比赛还剩17分钟的时候用博利的进球扳平比分，随后劳尔·希门尼斯和埃尔德·科斯塔在比赛接近尾声时又各攻入一球，使得温布利球场顿时安静一片，除了某一角落上的狼队球迷。

热刺的失利意味着从2012年4月开始的一个纪录的结束——这是他们自输给女王公园巡游者后以来的39场比赛后第一次输给升班马球队。

与此同时，波切蒂诺在英超联赛担任主教练期间从未输给过一支升班马球队，此前他曾在南安普顿和托特纳姆担任主教练时保持了27场不败纪录。

这也是自2016年5月南安普顿在白鹿巷以2:1取胜以来，托特纳姆第一次在主场先赢后败。

当时，那一结果是在热刺在争夺英超冠军的竞争中不敌莱斯特城的几天后得出的，现在看来他们也做了同样的事情——如果利物浦在周六晚上的安菲尔德击败阿森纳的话，红军将比波切蒂诺的球队领先9分（不幸言中）。

就在三天前，托特纳姆热刺在两场比赛中攻入11球，分别击败埃弗顿和伯恩茅斯，并在积分榜上超越卫冕冠军曼城，成为最接近利物浦的挑战者。

但是输给狼意味着如果曼城在周日击败南安普顿的话，他们将跌回第三名。

尽管在上半场的强势表现后，热刺轻松地控制住了局面，但在下半场45分钟内，热刺连一脚中目标的射门都没有，由此结束了他们之前的一波五连胜。

博利用强有力的头球帮助客队抵消了凯恩的开局精彩的远射得分，很快热刺队就更加岌岌可危了。

热刺队长雨果·洛里在比分1:1的情况下没能阻挡希门尼斯的进攻，主队希望能够追平比分，但却给了狼队能在全场结之前再次改写比分的机会，科斯塔在终场三分钟前再进一球彻底锁定胜局。