失误事小 种族主义事大 阿什利扬网上遭种族歧视

阿什利·扬成为最新一名在社交媒体上遭受种族主义辱骂的足球运动员，就在曼联在欧冠被巴塞罗那淘汰之后。

33岁的曼联后卫阿什利·扬在周二晚上的曼联被巴塞罗那淘汰后成为了推特上的攻击目标。

在失利后，社交媒体网站推特上出现了一系列辱骂英格兰国脚阿什利·扬的匿名账号，其中有种族歧视的信息，称他是“f****** n*****”和“人猿c***”。

反歧视活动组织Kick It Out呼吁该社交媒体平台在发生一系列事件后采取行动。

该组织通过其官方推特账户表示:“又有一名黑人球员，这次是阿什利·扬，在今晚的冠军联赛赛后，他在社交媒体上受到了种族主义辱骂。我们再次问@TwitterUK同样的问题——你们什么时候会采取严肃的行动来解决你们平台上猖獗的歧视?”

默罕默德·萨拉赫、丹尼·维尔贝克、拉希姆·斯特林、米奇·巴舒亚伊、皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬和穆萨·西索科近年来都在同一个平台上受到辱骂。

就在这起阿什利·扬事件发生的几天前，米尔顿凯恩斯的前锋阿内克上周六在英乙联赛1-2负于特兰米尔后在Instagram上成为被攻击的目标，促使俱乐部报警。

在社交媒体和体育场内外发生了一系列针对球员的攻击事件后，人们对足球种族主义的担忧日益加剧。上个月在黑山进行的2020年欧洲杯预选赛上，英格兰的黑人球员们反复听到人们的呼喊，而托特纳姆热刺后卫丹尼·罗斯最近透露，他“受够了”，“等不及”要退出比赛。与此同时，尤文图斯前锋莫伊斯·基恩本月早些时候在卡利亚里球场被看台上的猴子叫声盯上。