失宠酋长球场 私人顾问望厄齐尔转战美国大联盟

厄齐尔的私人顾问希望这位阿森纳弃儿能离开北伦敦，前往美国职业大联盟延续职业生涯。

德国球星厄齐尔正被他的私人顾问怂恿尽快离开已经不再重用他的阿森纳，前往美国职业大联盟延续职业生涯。

阿森纳主帅埃梅里已经在过去五场比赛中，将厄齐尔都排除在比赛大名单之外，这位曾经的队内核心已经处于离队的边缘，他的私人顾问团希望这位周薪35万英镑的球星能提出转会申请。

据美国媒体Bleacher Report透露，顾问们希望厄齐尔能前往美国大联盟淘金，因为瑞典巨星伊布即将离开洛杉矶银河队，这只加州劲旅继续寻找下一位巨星级人物取而代之。

在过去一个赛季里，阿森纳一直希望能出售这位前皇家马德里球员，但由于近年状态下滑明显，他已经难以引起欧洲豪门俱乐部的兴趣。为了能将这位高薪累赘送走，阿森纳很可能在冬窗重开时以低价将其抛售。

顾问团表示，厄齐尔需要稳定的出场时间，因此他将要降低薪资要求并提交转会申请，这样他才能在下赛季和美国大联盟的球队达成转会协议。

这位31岁进攻核心的职业生涯似乎已经进入黄昏，他本赛季至今只打了两场比赛，而且联赛只亮相过一次，但他与俱乐部的合约到2021年夏天才到期。

尽管此前斯科尔斯呼吁曼联能签下厄齐尔，但阿森纳不太可能将一名有实力的球员送到欧冠席位的主要竞争对手阵中。

