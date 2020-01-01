失去至亲体会深 詹姆斯呼吁人们关注心理健康

这名威尔士边锋一直在与自己的问题作斗争，并利用自己的经验来帮助其他遇到类似情况的人。

曼联边锋丹尼尔·詹姆斯根据自己的经历，开始了一项帮助他人解决心理健康问题的任务。

这位22岁的球员在夏天以1500万英镑从斯旺西转会到红魔之前突然失去了父亲。

詹姆斯加入了彼得·希尔的Place2Place组织，这是一个在维甘成立的俱乐部，旨在帮助有心理健康问题的人。

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这位威尔士国脚表示，失去一位至亲的经历帮助他认识到心理健康的脆弱性，并表示那些正在挣扎的人们应该谈论他们的问题。

詹姆斯在接受BBC西北频道采访时表示：“当类似（家人死亡）的事情发生时，最好能说出来。我认为，当我说出来的时候，我和遇到类似情况的人交谈过，这对我帮助很大。”

“把信息说出来是很重要的，我认为你可以成为这个房间里最闪亮的人，但人们永远不知道里面到底发生了什么，显然最难的是说出来。”

“我认为，彼得和我自己都在努力鼓励人们能够畅所欲言，与他人交流，不要害怕这样做。”

詹姆斯谈到了父亲的去世对他的影响，但他认为加盟曼联帮助他应对了他的损失。

“直到三个月后我才意识到这一点，我认为效力曼联，他知道我要去曼联，对我来说显然是一件大事。”他说。

“我想从那时起，我只想让他感到骄傲，为一个了不起的俱乐部效力，一个我一直希望为之效力的俱乐部，当他从天上看下来的时候，说我为你感到骄傲。”

“我认为这对我帮助很大，只要保持积极的心态。有时候，很明显有些时候你做不到。”

詹姆斯在英超前四场比赛中打入3球，开始了他在曼联的职业生涯，并在俱乐部的所有比赛中出场24次。