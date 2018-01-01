失去信任 曼联队长遭冷遇或选择冬窗离开

厄瓜多尔国脚瓦伦西亚发现很难再次得到俱乐部主帅穆里尼奥的信任，这位曼联队长目前对于一月份离开老特拉福德持开放态度。

曼联队长瓦伦西亚的经纪人在本周抵达了曼彻斯特，他们将会就球员在曼联的未来选择做出探讨。这位33岁的老将还没有得到曼联的新合约，不过他已经吸引了西汉姆和西班牙一些俱乐部的兴趣。

曼联在10月份主场迎战瓦伦西亚的比赛结束后，队长瓦伦西亚在社交媒体上点赞了一条支持穆里尼奥下课的言论，尽管他对此做出解释并公开道歉，但是自那时开始，瓦伦西亚就遭到了雪藏。

此后将近两个月的时间里，瓦伦西亚几乎没有出场比赛，直到曼联在欧冠主场对阵年轻人和客场对阵瓦伦西亚的比赛，这位队长才终于有了出场机会。

瓦伦西亚自然不满意他目前的处境，据老特拉福德内部人士透露，在“点赞”事情发生之后，穆里尼奥和瓦伦西亚之间几乎没有了交流。

在更早之前，曼联主帅还在公开场合批评瓦伦西亚在今年夏天返回球队进行季前备战时，身体已经处于超重状态。

当瓦伦西亚在11月份曝出自己在健身房锻炼身体的视频，媒体质疑他为何没有机会上场时，穆里尼奥更是表示，瓦伦西亚只是在健身，而不是进行有球训练。

瓦伦西亚与曼联目前的合约将在明年夏天到期，俱乐部有优先延长一年合约的选项，但是曼联目前还没有激活该条款。

这位厄瓜多尔国脚自2009年以1600万英镑从维冈加盟曼联以来，已经为红魔出场337次，然而这个赛季他仅有7次出场。