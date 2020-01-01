失去为热刺打鸡血的能力 穆里尼奥彻底废了

热刺主帅正经历着自己执教生涯中最长时间的连续不胜记录，但从他批评恩东贝莱的情况来看，这一切不会在短时间内有所改变。

在11月20号接手热刺之前，穆里尼奥在赛季中段接手一家新俱乐部的经历只有一次，那还要追溯到2002年，而那支俱乐部就是让他声名鹊起的波尔图。在外界看来，这一安排对双方而言都是一个完美的搭配，穆里尼奥将用自己独特的天赋带领白百合完成复仇与逆袭。

穆里尼奥原本打算用“炼金术”将这支热刺融为一团，为接下来的比赛做好准备，但他却始终无法磨灭前任波切蒂诺的痕迹。不过，即使身处这样的废墟中，穆里尼奥也一直在努力着。

过去三个月在热刺所发生的一切都符合这一预期，然而穆里尼奥的处理方式却严重损害了自己。

其他球队

在足坛历史上，很少有教练会被归咎于心理学大师，而穆里尼奥就是这样一位名帅。他不仅在技战术方面有着自己的见解，在鼓动球员心理方面，也堪称独树一帜。不过心理层面的鼓励是短暂的，一旦没人相信，那么所有积极、乐观和愤怒带来的积极影响就将不复存在了。

对于像穆里尼奥这样的人来说，近期热刺的糟糕战绩对他的管理能力产生了毁灭性的影响。

无论穆里尼奥在过去的10年里是否改变了，或者仅仅是我们对他其滑稽动作的看法改变了，结果都是一样的:一个建立在非凡的激励能力上的人如果不能再激励一支新球队了，这就意味着，他可能真的不再适合现在这个职业了。

从最近的爆发来看，穆里尼奥的内心似乎真得发生了变化。随着年龄的增长，穆里尼奥似乎已经落入了与温格一样的陷阱中：特权、成功和尊重，这些东西已经磨平了他所有的棱角，让他对其他名帅努力保持巅峰所付出的持续努力视而不见。

热刺主帅给人的印象是一个不愿接受这项困难工作的人，但更重要的是，穆里尼奥对自己麾下球员们的每一次攻击都在表明自己的执教方法落伍了，尤其是对热刺的现有阵容而言，给人的感觉是，他似乎还沉湎在几个世纪以前。

足球界的老派人士将如今的“雪花”文化归咎于年轻球员都成为了娇生惯养的百万富翁，而实际上，在一个竞争异常激烈的青训体系的巨大压力下成长起来，意味着现代球员比之前的任何一代球员都更具弹性。他们更能够在面对批评时给出积极的回应，但问题是，他们为什么非得要这么做呢？

当穆里尼奥开始攻击恩东贝莱时，他就已经揭示了两代人之间的鸿沟，这是一种不再有效的沟通方法。

当然，如果比赛结果更好的话，穆里尼奥在球场之外的表现对热刺球迷来说并不会造成任何影响，但在这种糟糕的情况下，穆里尼奥的这种做法就开始不断发酵。穆里尼奥已经遭遇了连续六场的失利，这是他执教生涯中最长时间无法取胜的记录，热刺已经在26场比赛中丢掉了38个球，令人担忧，而他们踢的也是那种没有方向的足球。与此同时，穆里尼奥选择的处理方式，也在提升球队方面没有任何价值。

我们仍然不知道穆里尼奥想要做些什么，因为他的指示并不固定。要不怎么解释这种字里行间的微妙，这种对足球的漫不经心的态度呢？唯一的解释是，人们对他的执教方法已经失去了信心，而这些，恰恰是穆里尼奥取得一切成就的基础。

失去这些，穆里尼奥就真得完蛋了。