失事之前 萨拉曾暴露在致命浓度的一氧化碳中

这位阿根廷前锋在完成转会从南特去到卡迪夫的途中，于1月份去世。

调查人员发现，今年1月，埃米利亚诺·萨拉乘坐飞机坠入英吉利海峡时，已暴露在有害水平的一氧化碳中。

阿根廷前锋萨拉在1月份从南特飞往加的夫的途中不幸遇难，当时他刚刚完成了一笔1500万英镑(合1800万美元)的转会，创下了蓝鸟俱乐部的最高转会纪录。

他和目前还没有找到尸体的飞行员大卫·伊博森是飞机上仅有的两名人员。航空事故调查局(AAIB)发布的一份报告显示，在对萨拉的血液进行检测后，发现这两人都曾暴露在致命气体中。

报告称:“对该名乘客的血液进行的毒理学检测显示，其血红蛋白(COHb)饱和度为58%。”血红蛋白是一氧化碳(CO)和血色素的结合产物，是红细胞中含有的携氧蛋白分子。”

“COHb水平在健康个体中达到或超过50%通常被认为是潜在致命的。”

“在这种类型的飞机上，驾驶舱与客舱没有分开，据认为飞行员也可能在一定程度上受到一氧化碳的影响。”

在与法国的前队友告别后，萨拉的飞机于1月21日在前往南威尔士的途中的英吉利海峡上空失踪。

经过三天的搜寻，根西岛警方叫停了对这架失事飞机的搜寻，在球员家人发起的私人资助下，萨拉的尸体最终被找到，并送回到了阿根廷。

今年6月，多塞特郡警方证实，调查萨拉之死的侦探已经逮捕了一名涉嫌过失杀人的男子。

一名来自北约克郡的64岁男子被拘留，但随后被释放，目前仍在接受调查，原因是他可能与阿根廷前锋和伊博特森的死亡有关。

探长西蒙•赫克斯特在进行抓捕工作时表示:“我们对萨拉的死亡情况进行了广泛调查，并继续与包括民航局(Civil Aviation Authority)在内的机构合作。”

“作为调查的一部分，我们必须考虑是否有任何犯罪嫌疑人存在其中的证据，根据我们的调查，我们今天逮捕了一名来自北约克郡地区的64岁男子，他涉嫌过失杀人。”

“他正在协助我们的调查，目前已获释接受调查。”