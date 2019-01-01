失业的苦恼 亨利：被炒鱿鱼后曾4个月无人闻问

由于执教摩纳哥的成绩糟糕，导致目前赋闲在家的亨利有四个月没有接到任何邀约。

法国足坛名宿亨利透露，由于此前在摩纳哥的短暂执教经历糟糕，导致他下课后有长达4个月的时间没有接到任何邀约。

这位阿森纳传奇球星去年十月首度执起教鞭，救火当时深陷降级旋涡的法甲劲旅摩纳哥。然而在短短的3个半月执教历程中只带队赢得4场比赛，球队仍然没能摆脱降级区。离开摩纳哥后，亨利再也没有回到教练席上。

在接受《每日电讯报》采访时，亨利坦承：“作为一名教练，你不得不等待另一份工作找上门来，那是相当困难的事情。最令人沮丧而且苦恼的是，你没有下一场比赛可以来证明你自己的能力。”

“在生活中，如果你失败了，你可以立即站起来继续战斗。但如果是一名主教练，当你失败了，你得站起来等待战斗的机会。”

亨利补充道：“你要么赢，要么交学费。你能想象，我交了多少学费。摩纳哥依然在我心中，它给了我第一次作为球员的机会，也给了我第一次作为主教练的机会，我永远都会感谢那些给我机会的人，有些人还在，有些人已经故去了。我想回到一切开始的地方，对于所发生的一切，我不会后悔。”

虽然那一次的下课经历导致亨利等了一段时间才有邀约上门，但并没有对他的未来的执教生涯有太大的损害。

亨利说：“被摩纳哥解雇后，我的工作手机一度4个月没有响过，后来才突然间接到了5通邀约来店。其中有些并不是我期待的，有些只是助理教练的角色。”

“虽然（助教邀约）非常有吸引力，但我不能丢下我的教练团队。如果我接了这份工作，我该如何向他们开口：‘嘿，伙计们，你们不需要再为我工作了，但我找到了一份工作。’”

“我不会再去当助教，因为我要当主教练。”