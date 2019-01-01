央视两名嘴谈亚洲杯乱像 感慨昔日弱旅如今已成巨人杀手

央视名嘴贺炜与徐阳对亚洲杯首轮乱战进行了一番分析，同时他们认为中国与菲律宾的比赛不会轻松。

本届亚洲杯可以说冷门跌出，央视的两位名嘴贺炜与徐阳对这种情况进行了简单回顾与小结，在他们看来，以前的弱旅都在飞速进步中，中国队明天对阵菲律宾并不会轻松。

——阿联酋战平巴林

打进扳平球的哈利勒和扎切罗尼关系不佳，本来是没入选亚洲杯名单的。但球迷和媒体对此进行了大肆抨击，由于奥马尔又伤了，扎切罗尼是在舆论重压之下召回的。由此可以看出阿联酋队内的融合程度并不高，加之巴林本身实力差距也并不大。

——澳大利亚负于约旦

很像世界杯上的德国，占尽场面优势但缺少节奏变化，自己在面对密集防守时没有了进攻空间。卡希尔的退役也让澳大利亚中锋位置少了一个重要人选。此外，澳大利亚明星球员在消失，曾经的旅欧集团而今只剩大猫小猫两三只。所以他们仍有优势但却失去了明星球员。

——日本逆转土库曼斯坦

日本打得还是有些生涩，强队首轮仍然在适应。尤其是东亚球队在每年1月都并不在最佳状态，因为很多东亚球员刚刚结束了漫长的赛季，身体和精神仍处于低谷期。

——伊拉克绝杀越南

越南的成长速度的确太快了，打法也靠近了亚洲强队。但伊拉克本身也有下滑，因此现在亚洲球队差距真的越来越小。

——泰国惨败印度

泰国自己也出了问题，它还是有实力的。印度之前打平了中国，应该说也是挺有特点的。

——分析明天中国与菲律宾一战

菲律宾不好踢，包括很多以前认为的弱旅现在都不好踢，中国队需要更加努力，因为我们的对手都在跑步前进。