太老了 瓜迪奥拉：费鸟和奥塔门迪不能每场都踢

由于曼城正处于防守伤病危机之中，他们的主教练说他们需要继续在阵容中寻找选择。

曼城主教练瓜迪奥拉说，他必须寻找更多的防守选择，因为费尔南迪尼奥和尼古拉斯·奥塔门迪都太老了，不能参加每一场比赛。

由于曼城的防守正处于伤病危机之中，这对搭档在周三欧冠曼城3-0战胜顿涅茨克矿工的比赛中首发出场。

拉波尔特由于膝伤将缺阵6个月，斯通斯由于肌肉问题将缺阵5周，这使得曼城后防线陷入困境。

防守失误——特别是奥塔门迪的失误——在周六曼城以2-3负于升班马诺维奇的比赛中非常显著。

奥塔门迪是球队中唯一一名健康的纯正中卫，这意味着中场球员费尔南迪尼奥被要求顶替后卫的位置。

但瓜迪奥拉表示，由于他们的年龄，他还将在未来几周内召唤中场罗德里和右后卫凯尔·沃克担任中卫。

瓜迪奥拉在周三曼城获胜后说：“我不怀疑费尔南迪尼奥能做到。尼科（奥塔门迪）31岁，费尔南迪尼奥34岁，下一个替补（埃里克·加西亚）18岁。有三四个月我不知道会发生什么。今晚这两个人都很棒。在经历了前一场比赛之后，尼科表现出了令人难以置信的个性。我们需要另一种解决方案——罗德里或者凯尔·沃克或许可以——因为他们在这个年纪不可能每场比赛都打。”

费尔南迪尼奥在周三的比赛中仅仅是本赛季的第二次出场，赛后他说他在中卫位置上感觉很适应，并且已经准备好按照主教练的要求打好这个位置。

“我从赛季开始就在这个位置上训练。佩普了解我们球队的一切。今天是我的机会，我希望我能做得更好。”

曼城将在周六对阵沃特福德的比赛中重返英超赛场。他们的下一场欧冠比赛将在10月1日举行，届时他们将主场迎战萨格勒布迪纳摩。