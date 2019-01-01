太妃糖雄心万丈 席尔瓦：我们要杀入欧战

埃弗顿主帅席尔瓦表示，他们将专注联赛最后三场比赛，争取以联赛第七结束赛季，这样他们就有希望进入下赛季欧联杯赛场。

北京时间4月26日，英超联赛还剩最后三轮比赛，冠军已经是曼城和利物浦两虎相争，热刺、切尔西、阿森纳和曼联则在争取前四名额，而联赛第七的位置竞争也异常激烈。包括埃弗顿、狼队、莱斯特城和沃特福德在内，都有希望以联赛第七结束赛季。

如果沃特福德在与曼城的足总杯决赛中无法击败对手夺冠，那么英超联赛第七将可以踢欧联杯附加赛，并有希望进入正赛。

埃弗顿在上周末主场4-0大胜曼联，本周末他们将客场挑战水晶宫，太妃糖在联赛最后两个对手是伯恩利和热刺。

当被问及联赛第七是否能看做他执教太妃糖首个赛季的巨大成就时，席尔瓦说：“我们必须继续努力，我们还不是第七名。”

“现在最重要的不是考虑是否成功这件事，而是专注于继续努力，提高我们的能力。当然，我们还必须赢下比赛。当赛季结束时，我们会回顾整个赛季，然后在谈论我自己的感受。”

“联赛第七的竞争很激烈，我们必须保证做好自己的事情，尽最大努力，赛季结束时我们自然会看到最终的排名。”

目前在英超积分榜上，狼队以51分排名第七，沃特福德积50分排名第八，而埃弗顿则是49分排名第九，身后是48分的莱斯特城。

埃弗顿在上个赛季结束时排名积分榜第八，席尔瓦认为，俱乐部必须每个赛季都取得一些进步，他补充说：“我们这个赛季的目标很明确，就是要比上赛季出色，不仅仅是积分榜排名，而是各个方面的进步。”