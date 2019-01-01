太妃糖上下表现奇怪 主帅席尔瓦：有什么好紧张？

根据主教练的说法，在输给莱斯特城的比赛中，太妃糖在防守和进攻上都过于紧张和焦虑。

马尔科·席尔瓦无法理解在元旦主场0:1负于莱斯特城的比赛中，为什么埃弗顿会表现得非常“紧张”。

在迈克尔·基恩的失误后，瓦尔迪在古迪逊公园球场下半场攻入制胜一球。此役之后，埃弗顿在最近8场比赛中只赢了一场，但是席尔瓦并没有为球队的表现寻找借口。

埃弗顿主帅对比赛失败的本质感到惋惜，他承诺会调查他们在比赛中后场失误和进攻缺乏流畅性的原因。

“老实说，这是一个令人失望的结果，也是一个糟糕的表现。”他告诉记者，“老实说，和往常一样，现在是属于我们的时刻。”

“从第一分钟（很明显），而且我们在比赛前就知道了，莱斯特来这里是为了什么。这很容易理解。他们以4-5-1开始比赛，占据了球场上的空间，等待我们的失误。”

“上半场，我们控制了局面。但每次我们控球的时候太紧张了，根本没有必要的紧张。我觉得我们的球队在比赛中遇到了大问题，没有野心，我们在某些时候太紧张了。”

“每次我们试图组织或发动进攻，我们都莫名失去了球权。比赛场面有点混乱。我们没有踢出自己的风格。”

“当你在比赛中面对如此多的问题而感到紧张时，随之而来的是是容易犯错——就像瓦尔迪在反击中的进球一样。那对基恩来说是一个正常的球，很容易控制。”

“但我们并没有承受足球比赛的正常压力。我们会找到原因的。”

对于球队的紧张，他补充道：“我告诉他们，‘没有理由’。这是没有理由的。如果你看看我们最近的结果，你会发现，我们的表现当然并不一致，但我们没有理由如此焦虑和紧张。”

在充分利用基恩的失误之前，瓦尔迪在场上基本上是引申的，但他坚称，在射门进球那一刹那，他从未怀疑过自己。“我认为你不会有任何的怀疑。”他说，“很明显，作为一名前锋，你想要把每一次努力都转化为进球。能够出现在这个位置上，说明我的跑动是正确的。佩雷拉送出一记漂亮的直传，而我成功取得了进球。”