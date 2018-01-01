太兴奋！圣徒新帅为没有握手向埃梅里道歉

南安普顿在英超第17轮中主场3比2击败阿森纳，终结枪手各项赛事22场不败，新任主帅哈森许特尔在终场哨响后与队员们庆祝胜利，没能和阿森纳主帅埃梅里握手致意，赛后他对此表达了歉意。

北京时间12月16日晚间在圣玛丽球场结束的一场比赛中，南安普顿新任主帅哈森许特尔迎来自己执教圣徒首个主场胜利，3比2爆冷击败此前各项赛事22场不败的枪手阿森纳。

裁判吹响全场比赛结束的哨声后，哈森许特尔冲入球场内和自己的球员们庆祝这场意义重大的胜利，这也是南安普顿本赛季在联赛中取得的首个主场胜利。

在庆祝过程中，哈森许特尔没有看到阿森纳主帅埃梅里的身影，因此没能在比赛结束后和对方握手致意。

“在比赛结束后我没能和埃梅里握手，对此我表示歉意，”哈森许特尔告诉记者。

“我当时有寻找他，但是没有看到他的身影，所以我才跑向我的球员们。”

南安普顿在这场比赛中由丹尼-英斯打入两粒进球，两度领先阿森纳，但是阿森纳球员姆西塔良帮助客队两度扳平了比分。距离比赛结束还有5分钟时，查理-奥斯汀头球破门，终于为南安普顿锁定胜局。

哈森许特尔在周中为拥有南安普顿季票的球迷们寄去了免费啤酒券，希望他们来到圣玛丽球场和球队一起共渡难关。他的举动受到球迷们的拥护，而整个圣玛丽球场的气氛在奥斯汀攻入致胜头球后达到了高潮。

哈森许特尔补充说：“比赛结束后，球场的火热气氛甚至让我起了鸡皮疙瘩。球员们在比赛中倾尽所有，他们配得上这场胜利。”