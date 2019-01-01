天赐良机没抓住 拉莫斯：我们错过了一个机会

由于在对阵西甲丢球最多的防线之一没有进球，皇马错过了一个登上榜首的机会。

塞尔吉奥·拉莫斯承认皇家马德里浪费了一个在西甲联赛中领先的机会，因为他们在与皇家贝蒂斯的比赛中没有进球。

皇家马德里本可以在周六的比赛后以两分的优势领先巴塞罗那，但在伯纳乌的比赛中他们没有抓住机会。

队长拉莫斯坚持说，白衣军团已经尽了最大的努力来取得领先，但是他并没有理会关于西甲三强开始走下坡路的说法，尽管皇马、巴萨和马德里竞技都没有在周六的比赛中取得胜利。

“什么都没发生，这就是足球，并不容易。”拉莫斯告诉Movistar：“今天，莱万特击败了巴塞罗那，你不能预计赢得任何一场比赛，不管对手是谁。我们的联赛是世界上最好的，我们很幸运能在这里踢球，我们尽力做到最好。伴随着其他比赛结果，今天是一个成为领头羊的好机会。我们从第一分钟就开始争取好结果，但没能进球。球队防守的态度和工作都很好。你也要赞赏贝蒂斯，他们是一支喜欢控球和踢球的球队，这并不容易。只拿到一分的感觉真是苦乐参半，我们已经失去了领先的机会。”

与此同时，表现出色贝蒂斯门将约尔·罗布勒斯相信周六的平局可以给苦苦挣扎的球队带来急需的士气鼓舞，因为他们在周六之前的五场西甲比赛中输掉了四场。

“我们对队员们的表现很满意，这给了我们信心，在这样一个艰难的球场中，这是很棒的一分。”罗布勒斯说：“我们对这一分很满意，我们需要在这里得到一分。我们需要更多的信心，我们还没有达到最高水平，但是我们会继续努力。我们踢得不好，但是我们战胜了塞尔塔，现在这个结果给了我们信心。我们必须好好享受这一时刻，好好休息，一周后我们将迎来德比战。”