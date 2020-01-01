天生领袖 霍奇森：鲁尼会追随兰帕德杰拉德当教练

这位前英格兰主帅给了鲁尼第100次国家队出场，并希望他能效仿其他三狮队长的努力。

罗伊·霍奇森认为，韦恩·鲁尼可以追随前英格兰队长杰拉德和兰帕德的脚步，成为一名顶级教练。

这位前三狮军团的主帅很幸运，在他任职期间与一些顶级人才共事，现在他是那些他曾经召唤过的人的直接竞争对手。

在接手切尔西后，兰帕德是霍奇森在水晶宫的英超劲敌。

杰拉德在苏格兰豪门流浪者队的执教中也掀起了波澜，许多人认为他是未来利物浦的主帅人选。

鲁尼可能是下一位在教练席上取得成功的前英格兰国家队队长，这位34岁的球员在德比郡初露锋芒，德比郡曾为兰帕德提供了一块跳板。

这位曼联的传奇球员目前正把更多的时间投入到比赛中，但霍奇森希望一旦鲁尼挂靴的那一天到来，他能顺利地过渡到教练席。

他说：“我们看到了同一代的另外两名球员。我给了韦恩他的第100次国家队出场机会，杰拉德和兰帕德都是我执教的时候获得第100次国家队出场。杰拉德和兰帕德在他们的执教生涯中表现出色，所以为什么鲁尼不能加入他们呢？他是一个领袖型的人——这是毫无疑问的。”

“这三个人都有领导才能，他们能够在赛场上展现出来。这才是真正的好领袖。这不仅仅是说一场精彩的比赛或在言语上有说服力的问题，而是在你需要的时候能够在赛场上展示领导才能的问题。”

霍奇森并不指望鲁尼会很快退役，他最近在美国大联盟的一段时间证明了他还有很多东西可以提供，年龄只是他的雄心和能力的一部分。

水晶宫主帅补充道：“我了解韦恩，我不希望他很快做出（退役）决定。我知道他有多喜欢踢球，他仍然是一名非常优秀的球员，所以我希望他能在一段时间内帮助德比郡。”

“年龄甚至不是问题——它只是一个简单的事实陈述。年龄是你出生证明上的实际数字，但与你的感受和你在各行各业的表现能力完全无关。为什么足球会有所不同呢？”

“我们有管理顶级公司的人，他们要处理数十亿英镑的资金，但他们的年龄比34岁大得多，仍然有能力做好自己的工作。这将是一个问题，当韦恩的身体告诉他：‘我不能再做我想做的水平。’但目前他似乎没有任何这种迹象。”