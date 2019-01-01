天生的强生的 索肖夸赞红魔前锋小将格林伍德

在对阵利兹的比赛中破门之后，红魔主帅相信这名年轻的攻击手能够在本赛季制造一定的影响力。

曼联天才球员梅森·格林伍德在周三的4:0战胜利兹联的季前赛中攻入了他在俱乐部的第一个进球，主教练索尔斯克亚也支持这名少年取得伟大的成就。

这名17岁的球员，在今年3月与巴黎圣日耳曼的欧冠比赛中完成了他的处子秀。

格林伍德在上半场的整个45分钟里都给人留下了深刻的印象，直到中场休息时他与整个首发阵容一起被替换下场。

在2007年加盟曼联青训营后，索尔斯克亚暗示格林伍德的第一个进球很可能是他在老特拉福德成功职业生涯的催化剂。

索尔斯克亚对记者说:“对于前锋来说，进球是很重要的，尽管我们一直在说，我们知道他有能力进球，所以第一个进球将是他肩上的重担。”

“我认为他的动作和他的机智，他会是一个非常好的球员，年轻的男孩。他可以胜任前锋线上三个位置中的任意一个，哪怕是前场4人组中的一个也没问题……他是个天生的足球运动员。”

“他是一个天生的球员，你知道，他两只脚都可以罚点球，任意球也都没问题，所以他几乎是你所说的50-50，也许是51%右脚，49%左脚。”

“你看到的是一个有天赋的男孩。他有机会成为曼联的一员。”

“当然，这也要靠运气，远离伤病，要专业，我相信他会抓住机会的，因为他已经为他准备好了一切。”

格林伍德只代表曼联参加了三次英超联赛，但索尔斯克亚承认这名球员很快就会出现在曼联下赛季的计划中。

当被问及这名年轻的前锋是否有可能在8月11日对阵切尔西的比赛中首发出场时，红魔主帅表示，如果他在季前赛中继续表现出色，他将有机会首发。

索尔斯克亚说:“毫无疑问，他有机会首发。他很有能力，非常有能力，他总是在禁区内创造机会。”

“如果他继续这样下去，这是很有可能的。很难把表现出色的球员排除在外。”