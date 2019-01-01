天怒人怨 伊布住所被涂上“犹大”字样

鲱鱼罐头，一种带有强烈气味的食物，也被扔到了伊布住所前。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇在家乡马尔默的雕像被进一步损毁，因为瑞典人宣布他购买了竞争对手哈马比俱乐部的股份，而这位38岁的老将在斯德哥尔摩的住所也成了破坏者的目标。

这名前锋长期以来一直是瑞典球队的骄傲，他在进入一线队并成为瑞典历史上最优秀的足球运动员之前，他作为一名青年球员在那里开始了自己的职业生涯。

然而，在他最近宣布这一决定时，这种尊重受到了冲击。他在马尔默的雕像遭到了焰火袭击，其脖子上还挂着一个马桶盖。

然而，针对伊布的破坏行为并没有停止，在雕像脚下喷涂了“Cigani die（去死，吉普赛）”——尽管这位射手并没有罗马血统——而他在斯德哥尔摩的房子上则饰有“Judas（犹大）”的字样。知名的恶臭食物鲱鱼罐头也被扔在他家门前。

警方发言人吉米·莫丁告诉《Sportbladet》：“我们在现场，有一支巡逻队，我们正在写报告。我们将看看他们还能搞出什么花样，但是目前还没有人被捕，也没有嫌疑人。”

首席调查员班特·达内尔补充说：“初步调查已经开始。有人在那块地上写了字，又把鲱鱼罐头涂在其上。”

周三，伊布拉希莫维奇决定成为哈马比的部分所有者，这一决定遭到了马尔默官方支持者团体MFF副主席的严厉批评。Kaveh Hosseinpour告诉Fotbolskanalen：“每个人都非常挑剔。有些人感到失望，有些人感到愤怒，还有一些人认为这很愚蠢。”

另一位瑞典人、现正效力于英冠布伦特福德的蓬图斯·扬森是马尔默的铁杆球迷，他也对此表达了愤慨。

扬森告诉《Sportbladet》：“当我醒来看到关于哈马比和兹拉坦的消息时，我想‘这到底是什么？’这是一种奇怪的感觉。兹拉坦不应该在哈马比。这是错误的。我的心很失望。”

“对我来说，兹拉坦从小就是我的榜样。现在他已失去了我的许多尊重。这是个悲剧。兹拉坦是马尔默的一个儿子。他说要使哈马比成为斯堪的纳维亚最大的俱乐部，这话最刺痛我的耳朵。”

“如果这只是生意，我可以理解，比如他从洛杉矶银河队(AEG公司是双方的附属公司)得到了俱乐部的股份作为工资的一部分，但他说了所有那些其他的事情，这是狗屎——特别是当他的雕像在马尔默亮相才一个月。”