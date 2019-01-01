天作之合的反面教材 桑切斯曼联可谓经典之极

智利人在老特拉福德的噩梦已经结束了，没有人会从这次经历中得到什么积极的评价。

令人惊讶的是，就在两年前，阿森纳球迷都在忙着呼吁桑切斯留在酋长球场。

单在这位智利国脚周四被租借到国米之前，曼联的球迷们却没有这样的请求。

事实上，对于他在老特拉福德19个月的效力生涯，简直是一场令人费解的灾难。

穆里尼奥和埃德·伍德沃德决定尽一切努力避免看到本已势不可挡的曼城将桑切斯加入他们的前锋阵容，但却事与愿违。

正当曼城因其崛起背后的道德问题而受到质疑之际，他们不买下桑切斯破产的决定在很大程度上是正确的。

曼联最终给这位前乌迪内斯和巴塞罗那球员开出了39万英镑(47.7万美元)的周薪和7.5万英镑(9.2万美元)的首发奖金，这意味着自2018年1月加盟曼联以来，他已经花费了俱乐部5500万英镑(6700万美元)。

作为回报，他们在各项赛事打进了5个球，一系列糟糕透顶的表现，更衣室的球员都在想，为什么贡献最少的球员得到的报酬最高。

这正是瓜迪奥拉希望避免在曼城遇到的情况，因此英超冠军决定退出了对桑切斯 的竞争。

“正常情况下，我们会努力稳定球员的工资，因为我认为这有利于球队和俱乐部的稳定。”瓜迪奥拉在前锋加盟曼联后不久说。

“我从来没有给俱乐部施加压力，当他们认为这是太多。我立即接受了这个决定，并继续寻找另一个解决方案。俱乐部的稳定是最重要的。”

随着桑切斯在老特拉福德一次又一次的挣扎，他的声明变得多么有预见性，同时提高了每一个新队友的薪水期望，以及那些正在商谈续约的球员，还有那些刚加入曼联大家庭的球员们。

更多头脑冷静的曼联球迷会认为，这位30岁的球员在梦剧场中最激动人心的表演，是在他发布在社交媒体上的开场视频中，在钢琴上的表演。

从第一天开始就有人质疑桑切斯到底能为曼联带来什么。很多球迷在他到来的时候被问到，如果他是作为安东尼·马绍尔的替代者，那么他的加入至少是不必要的。

然而，没有人能预见到他在曼联的职业生涯会有多么糟糕。

他在联赛出场32次但只有3粒进球，但在2018年足总杯半决赛对阵托特纳姆热刺的温布利球场上，他的表现令人振奋，但还是很难找到任何一场比赛可以证明他在穆里尼奥或索尔斯克亚的带领下看起来是真的适合曼联的。

葡萄牙人似乎不知道如何得到最好的他,虽然现在的经理——最终只给了桑切斯只有四次首——都想知道情况才能改善。

“我对桑切斯无能为力，”索尔斯克亚在2月份被问及是否有计划将他踢出计划之外时说。“当他踢球的时候，他需要发现自己，因为我们知道那里有一个优秀的球员。”

不可否认，桑切斯很有天赋。从意大利到加泰罗尼亚再到北伦敦，我们多年来都看到了他的优秀表现。但在曼彻斯特，他看起来就像从前的自己的一个影子。

“这是一场灾难，”前曼联队长加里·内维尔告诉天空体育。“我不知道发生了什么事。肯定有两个桑切斯：为阿森纳和巴塞罗那效力的桑切斯，和出现在曼彻斯特的桑切斯。”

尽管许多人可能会怀疑，2014年签下迪玛利亚的英国转会纪录是否会让人更失望，但没人能说桑切斯取得了任何形式的成功。

曼联长期以来一直被迫为他未来在其他地方的工资提供补贴，这本身就说明了他们急于摆脱他。按照目前的情况，桑切斯在圣西罗期间，他们仍将支付他一半以上的薪水。

目前还不清楚在他这个赛季结束后会发生什么。但我们所知道的是，桑切斯不太可能再回到曼联。

桑切斯在酋长球场辉煌的表现现在已经成为遥远的记忆，国米希望他能证明他可以再次成为那个球员，因为他已经从老特拉福德的地狱中解脱出来，过去的一年半是桑切斯履历上永远无法抹去的污点。

这也不是曼联能很快克服的。桑切斯的离开是索尔斯克亚重建计划的重要部分，但这仍然是俱乐部近代史上的一章，不会很快被遗忘的一段历史。尤其是在资产负债表上。

事实证明，桑切斯和曼联绝对是天作之合的相反描述。关于整件事，唯一值得庆幸的是，一切都结束了。