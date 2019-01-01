天价签约鲁能三年 费莱尼转会尘埃落定

德转中国区管理员朱艺在微博上确认曼联中场费莱尼已经与山东鲁能签约，这位比利时国脚将会得到一份1100万欧元年薪的3年合同。

北京时间1月30日晚9点，知名足球数据网站德国转会市场中国区管理员朱艺在个人微博上确认，效力于曼联的比利时国脚费莱尼已转会山东鲁能泰山，双方签下了一份为期3年的合同。

而根据《每日邮报》援引比利时知名记者克里斯托夫·特雷尔的报道，“爆炸头”的转会费可能达到了1040万英镑，税后年薪也将接近曼联时的两倍，达到了1100万欧元。

现年32岁的费莱尼自索尔斯亚克上任后，彻底沦为了替补，截至目前只为曼联出场了31分钟。此番加盟鲁能，除了是出于金钱方面的考虑，获得更多出场机会，可能也是重要原因之一。

自2019年1月11日遭遇小腿肌肉伤病后，费莱尼一直没有回到球场，而目前他正在安特卫普养伤。

尽管是一名中场球员，但球场上的费莱尼一直能够中前场多个位置，尤其是在球队难以打开局面时，经常能够后插上或者顶到中锋位置临危救主。

据悉鲁能已经在亚冠初试名单填满30人，但却只有吉尔和佩莱2名外援入选，而费莱尼有望在2月12日亚冠附加赛报名截止日前成为大名单上的第三位外援。除了鲁能，广州恒大、广州富力以及北京国安也曾与他传出过绯闻。

在费莱尼加盟后，鲁能将会组建一条佩莱-费莱尼-吉尔的全外援中轴，球队的竞争力将会大幅度加强。