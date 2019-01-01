天价亿元转会费 名宿警告：皇马的草地不会更绿

比利时国脚已经完成了前往圣地亚哥伯纳乌的转会，内文说他可能会在西班牙首都度过“艰难的”几年。

阿扎尔被警告说“有时候草地并不会更绿”，切尔西传奇帕特·内文说比利时人在重建皇家马德里的道路上可能会面临几年的“艰难”。

一名前蓝军球星对这位28岁的前锋决定以1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的价格转会西班牙没有异议。

阿扎尔被认为在斯坦福桥的7年时间里，贡献巨大，足以转会到他一直梦想代表的俱乐部。

不过，有一种感觉是，这个星球上最优秀的球员之一在皇马辉煌历史的艰难时期加盟。

阿扎尔加盟是为了帮助球队从令人难以忘怀的2018-19赛季卷土重来，但要实现各方都希望的那种回报，单靠一名球员是远远不够的。

内文在接受采访时表示:“很多人可能会感到惊讶，但我为他感到高兴。”

“我真的为他感到高兴，他想要那样。”

“他为俱乐部奉献了7年的时间，在这7年里，他表现得非常出色。”

“他的表现无可挑剔，我认为他是切尔西足球俱乐部中最有技术的球员。”

“当然，在为数不多的几名球员中，也有三四名是足球俱乐部历史上最伟大的球员。”

“他付出了这么多年，祝他下次冒险好运，这是他应得的。”

“你知道吗，我想大多数切尔西球迷也会有同样的感受。”

“孩子，我们会想念他的，我们会想念他的技术，我们会想念他在英超的表现。但你必须接受现实，勇往直前。”

“我喜欢这样的事实，好人被允许发光，变得特别，我也喜欢他的个性。”

“干得好，阿扎尔，我希望你在皇马过得愉快。”

“我只想说一件事：有时候草地并不会更绿。”

“我要告诉你的是，皇马在接下来的几年里可能会很艰难。”

阿扎尔在352场比赛中为切尔西打进110球，帮助他们获得了两个英超冠军，两个欧联杯冠军，一个足总杯冠军和一个联赛杯冠军。