天下没有不散的宴席 荷兰球星斯内德宣布退役

这位前皇家马德里和国米球星在与乌德勒支签订了一份商业协议后，宣布结束了他的职业生涯。

前荷兰球星斯内德在与乌德勒支达成商业协议后宣布退役。

这名35岁的球员自从他与卡塔尔阿尔-加拉法18个月的合同在7月结束后就一直没有效力过任何俱乐部。

他已经和乌德勒支的商业部门签署了一份合同，这个赛季他可以在私人包厢里观看球队的比赛。

“我非常热爱这座城市。现在我已经退役了，我想找个舒服的地方来分享我的经历。”

2002年，斯内德在阿贾克斯开始了他的职业生涯，之后效力于皇家马德里、国米、加拉塔萨雷和尼斯，在欧洲有着传奇一般的职业生涯。

他在马德里的两个赛季见证了他在2007-08赛季获得了西甲冠军，并见证了他在2009年夏天转会到国米后不断取得成功。

他是穆里尼奥2009-10赛季国米阵中的明星球员，分别赢得了意甲、意大利杯和欧冠冠军。

斯内德随后带领荷兰队进入2010年世界杯决赛，但在决赛中以0-1负于西班牙，并以第二佳球员的表现获得了银球奖。

他没有入选当年金球奖的最终三人候选名单，在当时被普遍认为是不公平的。

从2003年到2018年，斯内德代表荷兰队出场134次，成为荷兰队出场次数最多的球员。

在国米的日子里，他又获得了意大利杯和超级杯；随后他转会去到了土耳其豪门加拉塔萨雷，在那里他享受了五年美好的时光。

斯内德为俱乐部赢得了两项超级联赛冠军，并在土耳其赢得了三次杯赛冠军。

随后，他在法国尼斯度过了一段短暂的法甲生涯，但仅仅为这家法国俱乐部踢了五场联赛之后，就加盟了加拉法，在那里赢得了一个QSL杯。

斯内德成为了今夏最近挂靴的一位前荷兰球星。

范佩西在费耶诺德2018-19赛季结束时宣布退役，罗本也在今夏离开拜仁慕尼黑后宣布退役。