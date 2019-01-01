大错特错 卡拉格为曾支持苏亚雷斯向埃弗拉道歉

这名前红军后卫说他应该扮演一个领导者的角色，阻止球队支持苏亚雷斯。

杰米·卡拉格承认利物浦犯了一个“巨大的错误”，在苏亚雷斯被指控对曼联的帕特里斯·埃弗拉有种族歧视行为后，他穿着印有这位前红军前锋图像的T恤表示支持。

苏亚雷斯被控在2011年10月利物浦和曼联在安菲尔德的一场比赛中辱骂埃弗拉。随后，俱乐部立即表态支持这名前锋，并表示他们将“继续全力支持”这名前锋。

不久之后，在利物浦对阵维根的比赛之前，红军全队包括主帅达格利什在内，都穿上了T恤来支持这名前锋，在此过程中招致了大量的批评。

苏亚雷斯最终因为辱骂埃弗拉而被禁赛8场，罚款4万英镑。在利物浦和曼联的下一场比赛之前，苏亚雷斯没有和埃弗拉握手。

卡拉格承认他现在对这件事感到很尴尬，并向埃弗拉道歉，同时补充说他应该发挥领导作用，并告诉他的队友不要穿T恤。

“毫无疑问我们犯了一个明显的巨大错误，”卡拉格在天空体育上说：“我们那天是去客场，去吃了午饭，开了一个球队会议，我记得肯尼或史蒂夫·克拉克说，‘你还穿着T恤吗？’这是我第一次听说这件事。”

“我并不是说我没有参与其中，因为作为俱乐部的一员，我们做错了，而我是副队长。所以我不确定谁是真正的推手，也许是其中一个很亲近的球员，我不认为这和肯尼有任何关系。球员们在更衣室里和苏亚雷斯走得很近，他们想要支持自己的队友。我想说的是，也许我看着自己，作为个人我没有勇气说我没有穿它。我不认为利物浦的每个人都认为我们做的是对的。就像你的家人一样，作为一个足球俱乐部，不管别人做了什么，你的第一反应都是维护，即使你知道他们做错了什么。这是错误的。我绝不纵容我们为苏亚雷斯做的事情，这是错误的。但不管在什么情况下，这都是第一反应，很抱歉我们大错特错了。”