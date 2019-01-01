大连一方拒绝放人 卡拉斯科一月不会离队

针对卡拉斯科的转会传闻，一位号称是他经纪人的意大利经纪人表示大连一方并不会让他在一月离开。

根据意大利天空体育的最新报道，卡拉斯科经纪人费德里科·帕斯托雷洛（Federico Pastorello）日前在接受己方记者采访时否认了卡拉斯科转会意甲的传闻，他表示大连一方目前并没有送走这位比利时边锋的打算。

“他不太可能离队，大连一方不打算出手他。”经纪人告诉意大利天空体育。

“可能到了夏天，他又会成为新闻焦点。事实上，转会谈判从未真正开始，意甲有几家球队可能有意，但他们也没有和我们谈判。”

不过目前唯一的疑问在与帕斯托雷洛究竟是不是卡拉斯科的正排经纪人，因为经过查验各方消息，都显示这位边锋的真正经纪人是比利时大鳄克里斯托弗·亨罗塔（Christophe Henrotay），除了卡拉斯科，他的旗下还有皇马门将库尔图瓦以及佛罗伦萨边锋米拉拉斯等名将。

当然，这也并不是说帕斯托雷洛是冒牌货，要知道这位知名意大利经纪人旗下也有着比利时锋霸卢卡库以及孔蒂、博阿滕等人，并不能排除他是亨罗塔的商业合作伙伴。

此前英国媒体《镜报》、意大利知名转会专家迪马济奥以及《最新消息报》都表示亨罗塔已承认鉴于卡拉斯科对中国环境与文化的不适应，大连一方实际上已愿意倾听其他球队对这位核心球员的报价，包括阿森纳、AC米兰和国际米兰在内的诸多豪门均对其有意。尤其是AC米兰，米兰新闻网表示红黑军团已经与大连一方进行了实质性接触，球员的中间人已经在近期抵达米兰城与莱昂纳多进行了相关谈判。这笔交易有望以租借6个月的形式达成，而球员本人在此期间将得到400万欧元薪水。