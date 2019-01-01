大连一方宣布贝尼特斯为球队新主帅

59岁的贝尼特斯对离开圣詹姆斯公园表示失望，但现在他将正式接管中超球队大连一方。

拉法·贝尼特斯在离开英超俱乐部纽卡斯尔后被正式任命为大连一方的新教练。

中超俱乐部周二举行了一场新闻发布会，西班牙人在会上接受了媒体采访。

贝尼特斯在未能与喜鹊就新合同达成一致后离开了圣詹姆斯公园。纽卡斯尔球迷对他的离开普遍感到愤怒，这引发了新一轮对俱乐部老板阿什利的不满，球迷要求他跟随这位前利物浦和皇家马德里主帅离开。

在过去的几个月里，贝尼特斯和很多俱乐部都有过联系，因为他和纽卡斯尔的合同到期了，但是有传言说他在英超联赛的最后阶段收到了来自中国的一份高薪合同。

他承认他很期待关于泰恩赛德的决议，但是他声称俱乐部“没有相同的愿景”。

这位59岁的教练也公开了他与纽卡斯尔球迷的关系。

“我很难过，因为纽卡斯尔一直是我的家。”贝尼特斯告诉《泰晤士报》：“如果利物浦是我的家，那么纽卡斯尔将永远是我的另一个家。”

“你可以卖房子，但你永远不能卖一个家。与一个城市和球迷有这样的联系，失去这种联系很奇怪，也很难。我现在觉得自己像个荣誉喜鹊。在你的职业生涯中，你开始明白足球是一门生意，所以你必须是专业的，但有时它关乎与球迷的关系。我很幸运，在瓦伦西亚和特内里费，在那不勒斯和利物浦，在纽卡斯尔都是如此。在我们糟糕的比赛中，这意味着我可以保持冷静，做好我的工作。他们在我们后面。说再见很难，对那种感觉说再见。我只有一点……不是遗憾，而是一点失望，我不能再提高更多了。我真的很高兴我们所做的一切，我们拥有的资源，周围的一切——每个人都知道这并不容易——但我只是感到失望，我们不能取得更多的成绩，我们不能竞争，不能发挥这个神奇俱乐部的真正潜力。”

贝尼特斯上赛季带领纽卡斯尔在英超联赛中排名第13位，确保球队连续第三个赛季征战英超。

这位教练在2016-17赛季带领球队赢得了英冠冠军，确保喜鹊在降级一年后就回到了顶级联赛。