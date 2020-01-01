大英之光 夏普：曼联需要桑乔 他能点亮梦剧场

这名多特蒙德的少年很有可能在今年从德甲转会到英超，曼联他是潜在的下家。

根据前红魔边锋李·夏普的说法，曼联应该尽其所能在下个赛季把杰登·桑乔带到老特拉福德。

这名多特蒙德前锋已经表明了他在赛季结束后离开德甲的意图，这名英格兰国脚与他的祖国和英超紧密联系在一起。

索尔斯克亚在进攻上需要更多的火力，因为他的球队希望再次成为前四名的竞争者。

其他球队

前中场球员夏普曾在弗格森爵士执教期间三次获得联赛冠军，他呼吁他的老东家把桑乔带到梦剧场。

“我认为他是目前足球界最火热的球员之一。”夏普说：“他并不是只持续了几个月。”

“他已经这样做了几个赛季，所以他已经证明了他的稳定性，证明了他可以一周又一周的保持高水平。”

“这是那种曼联和球迷所需要的球员，你会希望你的俱乐部与他联系在一起。我认为他是一名出色的球员，非常适合曼联。”

“对于年轻球员来说，要保持稳定的状态是非常困难的。他已经这样做了几个赛季了，他创造了机会，他让后卫看起来很笨拙，他得到了他应得的进球，他展示了他是一个全面的球员。”

“他的职业道德非常棒，他是那种你想要的球员，我相信曼联不会是唯一追逐他的俱乐部。希望他们能得到他，下赛季他可以点亮老特拉福德。”

桑乔在早些时候的英格兰国家队中发挥了作用，人们普遍认为他将成为今年欧洲杯上英格兰国家队的一员。