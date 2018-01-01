大胜枪手 范戴克警告对手：红军什么都做得到

红军在安菲尔德以5:1取胜阿森纳，尽管节日期间表现持续出色，这位荷兰国脚仍然看到了球队进步的空间。

范戴克认为，在战胜阿森纳之后，利物浦已经将他们在英超联赛的领先优势扩大到9分，他们的雄心壮志是无限的。

菲尔米诺的帽子戏法，萨迪奥马内的近距离射门和萨拉赫的点球帮助球队5:1大胜托特纳姆，扩大了红军和第二名托特纳姆热刺之间的领先优势，后者在主场意外地输给了狼队。

克洛普的球队现在领先第三名的曼城10分，后者将在周日客场挑战南安普敦，以及下周将迎战默西塞德。

这名荷兰中后卫也向他的追逐者传达了一个信息。

他说：“我们还需要做很多改进工作，但显然我们对目前的情况非常满意。”

“我们想要继续前进，继续努力踢球，保持高强度，我们继续现在优秀表现，继续前进。”

“一切都是可能的。这就是我们应该在场上踢球的方式，一切皆有可能。”

“我们需要用一种好的方式去做这件事，这些日子一切都很艰难，但这是作为利物浦球员的一个伟大时刻。”

如果利物浦能在伊蒂哈德球场第十次获得胜利，那么他们就有可能在1990年之后再次触摸到英超联赛冠军奖杯。

但是边后卫安德鲁·罗伯逊说默西塞德将会像其他球队一样对待这场比赛，并保证球队会努力打好他们的比赛。

“这是一个很重要的事情。”苏格兰人补充道，“这是一个每个人都了解的球队一直在关注的问题。”

他说：“我们在12月份已经赢下了需要赢得的比赛，这不是一件容易的事情，但是我们已经一个接一个地完成了任务。”

“对阵曼城将会是一场重要的比赛，但是我们有一个很好的领先优势，我们期待着这场比赛。”

“我们会投入百分之百的努力尝试从比赛中得到我们想要的结果。”