大胜心欢喜 众媒体人齐夸国足太给力

在国足大胜菲律宾后，众多媒体人在微博发表了自己的看法。

在刚刚结束的比赛中，中国队以3比0完胜劲敌菲律宾，武磊梅开二度，于大宝再次成为替补奇兵。目前国足已提前出线，赛后众多知名记者和解说也发表了自己对这场胜利的看法。

董路 ：“之前所有嘲讽怀疑过武磊的朋友，可以去他微博留言：对不起！然后，我们还是朋友。”

袁野 ：“蒿俊闵、吴曦、武磊是中国队今天进攻最好的队员。于大宝这球进完了。估计连自己都不好意思了:我擦，我也想低调啊，可是实力不允许啊”

李毅 ：“武球王今天开挂了，两个进球全是世界波！淘汰赛打谁也要动动脑子了”

潘伟力 ：“蒿俊闵和武磊，今晚过后可以结拜了！三哥四弟！核武七。恭喜中国队！如果让我选择，末轮与韩国一战不用死拼，让这批已经筋疲力尽的老将们休息休息，小组第一和第二区别不大，1/8决赛对手实力不会相差太多。至于再往后，那也就不要挑对手了，对于中国队来说，任何一场都是以弱对强的搏命战！ ​​​​”

马德兴 ：“哈哈哈哈哈，还TMD黑武磊不？一帮键盘侠，歇了吧！ ”

刘嘉远 ：“让你们说武磊！让你们说武磊！让你们说武磊！”

李璇 ：“里皮脸上终于有了笑容！太不容易了！咋样？国足这场比赛踢的，你们满意不？我很满足！踢的非常好！终于让压力得到了释放！里皮笑了，信心来了，出线稳了，引领球队的英雄若隐若现。”

詹俊 ：“难得看到国足这么爽的结果！这么漂亮的进球！这么有福气的替补杀手！最值得肯定的是精气神和拼劲。祝贺国足提前晋级本届亚洲杯16强！希望传控方面的一些细节能够得到改善，减少失误，再接再厉！ ​​​​”

落原：“ 蒿俊闵：心里有点数，全中国能为你传球的也就我。武磊：好的，三哥。蒿俊闵：转发这个大宝锦鲤，国足2019比赛都能赢！于大宝：好的，三哥。 ”

王涛 ：“赛前那些规化和与韩国的0:1把我们自己吓到了，但中国队在越来越好，要晚回家了，但高兴啊！ ​​​​”

朱艺 ：韩国1-0菲律宾，中国3-0菲律宾 [[笑而不语]] ​​​​