大胜不要飘 希勒警告曼联仍有大麻烦

曼联任命索尔斯克亚担任球队临时主帅后迎来一场大胜，他们在周末英超第18轮联赛中5比1大胜卡迪夫城，但英格兰名宿阿兰-希勒却认为，曼联仍然存在很多问题。

英格兰名宿阿兰-希勒在《太阳报》的专栏中表示，索尔斯克亚带领下的曼联在对阵卡迪夫城的比赛中有了明显的进步，但是他们不能得意忘形。

希勒写到：“曼联仍然一团糟，一场胜利并不能改变这一点。”

“他们在弗格森爵士退休后，首次在英超赛场打入5粒进球，这当然是非常积极的表现，但是你不能对此结果太过兴奋，毕竟对手只是一支升班马。”

“坦率的说，曼联董事会解雇穆里尼奥并不会让人感到意外。不过他们解雇穆里尼奥的时间点为临时主帅索尔斯克亚提供了最佳开局的契机。”

“曼联最近的联赛对手分别是卡迪夫城、哈德斯菲尔德、伯恩茅斯和纽卡斯尔，这对于新任主帅来说是非常不错的赛程。如果他们最近要面对切尔西或者热刺，那索尔斯克亚面临的任务要艰巨得多。”

不过希勒也肯定了索尔斯克亚带领的曼联所表现出与以往完全不同的精神气质。

他补充说：“穆里尼奥执教期间，球员们几乎不在场上跑动，而对阵卡迪夫城的比赛中，这些球员大面积覆盖球场，他们本赛季开始以来首次跑动距离超过了对手。”

“首先也是最重要的一点，两名边后卫在本场比赛中的位置非常靠前，他们为前场提供了更多的进攻选择。这支球队比以往踢得更加积极，并且表现出更多的自由，这一幕已经消失很久了。”

“索尔斯克亚并不是魔术师，他不可能在两天之内走进更衣室，就改变了一切。”

“他所能做的就是拍拍每个人的背，让他们微笑，提醒他们有多优秀，让他们明白在为谁而战。”