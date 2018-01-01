大罗坦言：收购巴拉多利德前曾考虑过英国球队

巴西传奇人物去年9月收购了西甲俱乐部51%的股份，但此前在寻求收购时曾将目光投向别处。

42岁的前巴西前锋罗纳尔多在收购巴拉多利德俱乐部之前曾考虑过收购一家英国足球俱乐部。

罗纳尔多在2011年结束了在圣保罗科林蒂安队的职业生涯后，于今年9月购入了西甲球队51%的股份。

这位皇马的传奇人物在早些效力白衣军团的时候曾两次随皇马夺得西甲联赛冠军，效力于皇马死敌巴塞罗那时夺得过国王杯冠军，但从未效力过一家英国俱乐部。

在欧洲运动新闻早餐会上，他说:“我在寻找一家俱乐部，在这两年的大部分时间里，我都在研究西班牙市场、英国市场，巴拉多利德是一个完美的礼物。”

“一个有着90年历史的俱乐部，一个拥有30万人口的城市，一个足球赖以生存和呼吸的地区——有着巨大的潜力。

“令人兴奋的球员们，比我踢足球的时候更好，我希望人们有希望和梦想，所以我聘请了专家，让这个俱乐部在社会上可持续发展。”

“我在俱乐部没有薪水，但我的工作是值得的，因为我喜欢参与其中，我们都在努力保持这个赛季的最佳状态。”

“我在没有投资集团的情况下买下了这家俱乐部，但这个项目不只是我的，而是整个巴拉多利德市的。”

巴拉多利德上赛季以第五名的成绩在西班牙第二级别联赛附加赛中获得升级，在本赛季的西甲联赛的15场的比赛中赢了5场。

这些成绩帮助他们攀升到积分榜的第12位，在国王杯的32强中，他们以4:1的总比分战胜马洛卡，确保了晋级资格。

俱乐部将在周六主场迎战马竞，这将是一场艰难的比赛。

迭戈·西蒙尼的球队目前排名第三，本赛季只输过一次，那是在9月1日0:2负于塞尔塔。