大罗刚成为克鲁塞罗老板 但球迷已经对他失去耐心

作为巴西最具代表性的现代足球运动员之一，罗纳尔多比大多数人更清楚，即使他的声誉也不会为他在克鲁塞罗赢得太多的时间来扭转局面。

对于那些在巴西最大的俱乐部工作的人来说，蜜月期只是一个白日梦，人们期待着瞬间的成功，不耐烦的球迷们也经常吵着要教练、球员和董事。

即便如此，这位前巴塞罗那和皇家马德里王牌球员和两届世界杯冠军得主一定对他带领克鲁塞罗回到顶级联赛的梦想开始变质感到惊讶，这距离他被大张旗鼓地欢迎回归仅仅不到两周。

"可悲的是，今天的情况非常复杂，未来两年的收入已经被计算在内，甚至已经花光了，"45岁的罗纳尔多周二在他作为克鲁塞罗新老板的第一次正式新闻发布会上向记者解释道。

"我们发现了一个非常悲惨的情况，但我们必须要止血。”

"我想说的是，克鲁塞罗是一个处于危险状态的病人，在重症监护室里，我们正在提供必要的治疗，以摆脱这种状态。我们将尽我们所能，使我们能够找回之前那支伟大俱乐部。"

罗纳尔多在会议上穿的黑色POLO衫与整个会议的阴郁气氛相得益彰。

迎接大罗在圣诞节期间回到克鲁塞罗的社交媒体信息和欢欣鼓舞的场面已经不复存在；就像一个古董车迷终于买到了他梦想中的法拉利跑车，却发现他必须拆掉并更换变速箱、化油器和气缸盖，并在它适合驾驶之前修补所有四个轮胎，罗纳尔多的乐观情绪很快就被未来艰巨的工作量所征服。

这位新老板值得称赞，因为他拒绝淡化克鲁塞罗所处的经济困境的规模，数百万美元的债务和需要大幅度的重组，以维持生计。

他没有作出宏伟的承诺，而是明确表示，合理的预算和降低管理费用是使该机构恢复健康的重要一步。

然而，这并不能改变一个事实，即罗纳尔多的一些早期决定已经像铅球一样在俱乐部周围流传开来。

他的第一个行动是解雇了他在皇马和巴西的老教练卢森博格，而选择了帕丘卡的乌拉圭主帅佩佐拉诺。

然后轮到了克鲁塞罗的宠儿：门将法比奥，他被告知在为球队效力18年并踢了952场比赛之后，他的合同将不会在2022年被延长。

41岁的法比奥在Instagram上给球迷的告别信中写道：“我想明确表示我愿意接受降薪，但这新的管理层也没有给我这个选择。”这既强调了他对克鲁塞罗的感情，也强调了他对被解雇的愤怒，他只得到了一份三个月的合同，该合同将在米涅罗州冠军赛结束后到期。

"我被告知，任何其他方案都是不可行的，我将不会成为2022年体育计划的一部分。”

"带着一颗破碎的心，带着泪水和痛苦，我不得不接受俱乐部不需要我的事实。"

克鲁塞罗坚持认为，僵局是由于法比奥拒绝接受减薪，而减薪对解决俱乐部灾难性的财务状况至关重要，但球迷们似乎站在这位老门将一边，他们涌向训练场亲自抗议，举着横幅支持他们的偶像，并要求新负责人作出解释。

不出所料，罗纳尔多急于翻过这一页。

他在周二补充说："我们没有达成协议，这令人遗憾，但我们必须继续前进。"

"克鲁塞罗比任何运动员都要大。克鲁塞罗总是要放在第一位的。"

目前，有两个日期对罗纳尔多停滞不前的新车至关重要。1月26日，克鲁塞罗将在他接手后踢第一场比赛，在米涅罗球场对阵弱小的URT。然后，在3月6日，他们将访问宿敌和卫冕的巴甲和巴西杯冠军米内罗竞技，他们最近的成功与2019年降级后笼罩克鲁塞罗的痛苦和折磨形成鲜明对比。

在州锦标赛中的强势表现将有助于让罗纳尔多的项目在这个坎坷的开局之后回到正轨。毕竟，没有什么比成功更有说服力的了，无论幕后需要做什么工作，克鲁塞罗必须在球场上踢出成绩，以缓解球迷的焦虑，他们对这位传奇人物作为老板的开局之举一点印象也没有。

然而，这些最初的预兆，随着对削减成本措施的日益抵制，如全面减薪，并不完全是积极的。

还有一个事实是，罗纳尔多在他的第一次采访中已经被问到，他是否会在实际签署合同之前退出。

他被迫承认："从技术上讲，这是正确的，合同中确实存在这种退出，但退出这个项目离我的想法很远。”

"现在，我们正在分析俱乐部，了解我们所处的洞的大小，债务的大小，债权人的情况。”

"我的愿望是继续留在这里，直到俱乐部再次像以前那样伟大。"

但在短期内，事情不太可能改善，正如新老板自己所说的那样："每次我们打开抽屉，我们都会发现另一个令人不快的惊喜。