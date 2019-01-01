大罗为姆巴佩与转会皇马联系紧密叫好：我爱他

这位世界杯冠军前锋被比作前皇马前锋，而一位过去的标志性人物也赞同这种比较。

巴西球星罗纳尔多可以理解自己和巴黎圣日耳曼球星姆巴佩之间的比较，他自称“喜爱”姆巴佩。

20岁的姆巴佩本赛季在法甲表现出色，在29场比赛中攻入33球。

这位法国国脚是巴黎圣日耳曼卫冕冠军中无可争议的明星球员，并被与转会去到西班牙球队皇家马德里和巴塞罗那联系在一起。

在刚刚起步的职业生涯中，姆巴佩一直被比作前巴西人、巴萨、皇马以及国米前锋罗纳尔多，因为他拥有相似的速度、技巧以及致命的射门。

当《马卡报》问他是否同意在姆巴佩看到罗纳尔多的影子时，这位巴西人说:“是的，我有看到。我爱他。”

“他跑得很快，能跑完全程，而他只有20岁。我们认识他已经三年了，因为他很有天赋。”

“我不知道球员现在的价值是多少，但我能说什么呢？人们为我和齐达内付了很多钱。这是足球的正常进化。”

如果姆巴佩转会马德里，他将与世界上另一位最有前途的球员小维尼休斯联系在一起。

罗纳尔多的同胞享受了一个充满希望的处子赛季，也是马德里为数不多的亮点之一。他们在西甲联赛中排名第三，并在欧冠16强中被阿贾克斯淘汰出局。

“没有，我在弗拉门戈见过他。”当被问及维尼休斯的适应是否出乎意料时，罗纳尔多回答说。

“他很有实力，这就是为什么皇马支付了4000万欧元。当他们把他放入球队时，他们看到了他所拥有的潜力。”

“他还没有完全成型，但他已经18岁了，一切都会到来的。他是一个不可思议的球员，会给我们带来很多快乐。”