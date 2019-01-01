大战当前 罗伯逊：苏格兰必须避免大比分输球

这位利物浦后卫敦促他的国家队提高水平，以避免在与国际顶级球队的比赛中以大比分失利。

苏格兰队长安迪·罗伯逊认为，为了更好地与世界顶级国际球队竞争，他的球队必须改进。

这位左后卫本赛季随利物浦赢得了欧冠冠军，然而，他最近在国家队却没有享受到如此高水平的成功。今年3月0-3负于哈萨克斯坦，去年10月1-3负于葡萄牙。周二晚上，史蒂夫·克拉克的球队将面对一场非常艰难的2020年欧洲杯预选赛，对手是比利时。

他们最近最好的表现可以说是在2017年对阵英格兰的比赛中，一场势均力敌的比赛最终以平局告终，三狮军团在比赛的最后时刻攻入一球。

罗伯逊向记者承认:“自从英格兰队之后，我们可能就没有取得过什么好的成绩，即使是在那个时候，我们也因为最后一个失球而感到失望。”

“但坦白地说，从那以后，很多球队击败了我们。我们需要努力，让自己变得难以被那些顶尖国家的球队击败。”

“当我第一次进入大名单时，那些顶尖的国家队并不喜欢和我们比赛。他们可能已经得到了结果，但他们必须为之努力，这就是我们需要去回击的。”

苏格兰上一次对阵比利时是在去年汉普顿公园球场的友谊赛上，当时客队以4-0大胜。

罗伯森说:“如果比利时踢出最好状态，抓住机会，他们最有可能击败我们，但我们需要让自己变得很难被击败。”

“当你获得为国家效力的荣誉时，你想要参加的是比赛。当然我更习惯和这些球员比赛，他们中的很多人都在英超。”

“我们必须为来到一个老式但功能齐全的球场而感到兴奋，和一支出色的球队进行比赛。”

“这就是我们需要避免的。”罗伯逊在被问及周二输给对手的那场重大失利时总结道。“我们需要更多的街头经验，试着让他们失望，希望这种情况持续得越久，我们就越有信心。”