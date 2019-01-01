大战在即 斯特林准备好回到安菲尔德大放光彩

这位24岁的球员本是在利物浦出道，并准备在周日的这场重要的英超比赛中击败他的老东家。

曼城的斯特林承认他一开始觉得回到利物浦很艰难，但是本周日他准备帮助瓜迪奥拉的球队在默西塞德赢得胜利。

斯特林于2012年在安菲尔德开始了他的职业生涯，为俱乐部踢了95场英超比赛，之后转会到曼城。

尽管这名24岁的球员已经成为了联赛的明星球员之一，但是斯特林在与利物浦的联赛中还没有进球，他唯一一次成功的进球是在8月份的社区盾杯比赛中。

然而，这位英格兰国脚希望能够再次在利物浦球面面前改善自己的状态，让自己更加闪耀。

“一开始回去的时候很难，但现在是时候去创造了，”他说。“一开始，看到自己穿着不同的球衣，面对一家为你做了这么多的俱乐部，感觉很奇怪。很是感伤。”

“现在我已经度过了那个阶段，那段时间已经一去不复返了。这是一件小事，我现在完全集中精力，准备好了。”

按照他们的高标准，曼城本赛季开局不顺，11场联赛中已经输掉了两场。

斯特林本赛季在10场英超联赛中打进7球，助攻10次，他坚信球队有能力取得自1981年以来的第二次的安菲尔德胜利。

他说：“当我们以全队最佳状态进攻和防守时，我们是可怕的。我们只需要去那里，自信地比赛。我们知道他们是一支优秀的球队，但我们也是一支优秀的球队，我们会全力以赴。”

“在我看来，这是一场需要你专注于个人表现和集体表现的比赛。剩下的就水到渠成了。”

“我认为作为一支球队，我们曾在那里度过了艰难的时期，但是上个赛季我们去了那里，并在最后取得了胜利。”

如果曼城在周日的比赛中失利，他们将会发现自己落后于他们最大的对手9分之多——这使得他们的卫冕之路在赛季开始三分之一时间后就陷入了严重的怀疑之中。