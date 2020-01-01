大感困惑 萨里不解球员为何移动球的速度如此慢

尤文图斯在里昂的表现平平无奇，他们在第二回合面临着艰难的局面。

欧冠16强首回合比赛，尤文图斯0-1负于里昂，而毛里齐奥·萨里抨击了尤文图斯球员的行人般传球。

萨里表现得很沮丧，他说他对自己的球队在比赛中移动球的速度如此之慢感到震惊。

“这很难解释为什么，但在上半场我们移动球的速度太慢了，所以对手会施压，把球权赢回来并得分。”他告诉意大利天空体育。

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“我们在进攻时缺乏决心和侵略性，有15分钟我们在防守上也缺乏同样的东西。下半场比较好，但这对欧冠来说还不够。我不知道为什么我不能让球员明白快速移动球的重要性。”

“这是基本。我们将继续努力，迟早这个概念会进入他们的头脑。我继续告诉他们，有很多人都移动球太慢，因此进入了错误的位置。”

“我们昨天进行了训练，球的移动速度是今晚的两倍。这与应该发生的相反。最近我们做了很多与训练相反的事情。”

“当球慢的时候，你失去了位置，你让对手把你逼抢，变得更有侵略性，把球抢回来。”

“我甚至不认为里昂的压力有那么大。我们只是慢慢地移动，从不改变节奏，当你这样做的时候，你不太可能创造出任何东西。”

尤文后卫莱昂纳多·博努奇也对球队的表现做出了类似的评价，他说在比赛中“有些东西没有被打开”。