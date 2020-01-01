大意失荆州 萨里警告尤文勿将胜利视作理所当然

尤文图斯在最近几个赛季统治了联赛，但是在这个赛季却一直在努力保持稳定。

毛里齐奥·萨里警告尤文图斯，他们不能像在周六1-2输给维罗纳的意甲比赛中那样丢掉分数，因为在过去的几年里他们已经习惯了赢球。

当克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在第65分钟进球时，尤文有机会在积分榜上拉开6分的差距。

但是法比奥·博里尼在比赛还剩14分钟的时候用一个聪明的进球扳平了比分，帕齐尼在最后时刻打进点球，维罗纳完成了一个看似不可能完成的逆转。

其他球队

如果国际米兰和拉齐奥在周日的比赛中获胜，那么意甲前三名的差距将只剩下一分，而萨里在比赛结束后发表了强有力的言论，他敦促他的球队不要在一个竞争更加激烈的国内赛季变得自满。

“这支球队近年来已经习惯了轻松取胜，我们需要牢记我们不能浪费分数。”萨里告诉DAZN。

“希望我们能吸取教训，因为我们已经讨论了很长时间。这很困难，因为球队训练得很好，但在比赛中却不能发挥出全部潜力。我们必须找到解决办法。”

“思想是最重要的。如果你没有投入，那么你在战术上就不会成功。同样的，如果你的大脑也不是百分之百的投入，那么物质的东西也不会随之而来。”

“我们需要认识到，胜利不是理所当然的。我们必须更努力地工作，在需要的时候弄脏自己，而不是放松。”

“维罗纳在前30分钟的表现值得高度赞扬，但我们在最后半小时的表现应该受到责备。他们表现出了极大的热情——我们没有，就是这么简单。”