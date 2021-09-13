大巴黎vs英超？英格兰俱乐部将统治欧冠联赛

切尔西、曼城、利物浦和曼联都在幻想自己获得荣誉的机会，而传统的重量级球队则在苦苦挣扎

“如果欧冠半决赛没有至少两支英超球队，我会很震惊的，我想我们可能会有三支甚至四支球队进入欧冠半决赛！”

就预测而言，乔-科尔的预测至少可以说是大胆的，但也是可以理解的。

这位前切尔西和利物浦中场球员正在展望本周开始的欧洲冠军联赛，并期待着一个由英超统治的赛季甚至时代。

科尔告诉够力足球：“英超前四的俱乐部看起来都很强，现在已经有很多高质量的球员了，而且当你看看这个夏天签下的那些球员，当你谈论主要的竞争者时，你很难无视英超联赛。”

科尔说得有道理。毕竟上个赛季的欧冠决赛由英格兰俱乐部包揽，而且英超的四支球队——曼城、曼联、利物浦和卫冕冠军切尔西——今年看起来都比去年更强大。

泡沫破裂到此为止，转会市场谨慎的新时代到此为止。当足球世界的其他地方——除了一个值得注意的例外（我们将在后面讨论）——在计算疫情造成影响时，英超俱乐部已经闻到了血腥味。

在这方面，夏季转会窗口是最大的彰显实力的地方，英格兰俱乐部在新球员身上花费了大约11亿英镑。根据CIES足球观察组织的研究，在过去三个窗口期间，他们在欧洲五大联赛的所有转会支出中占据了45%的份额，高于2012年1月至2020年1月期间的35%。

当西甲处于低潮，德甲和意甲都在努力留住他们最大牌的球员和最具天赋的球员时，曼城却让杰克-格拉利什成为了有史以来身价最高的英格兰球员。如果热刺愿意的话，曼城也会对哈里-凯恩做出同样的行动。

同样的，切尔西也打破了他们自己的转会记录，将卢卡库从国际米兰带回斯坦福桥。

与此同时，曼联则什么都做了一点，他们签下了潜力无限的桑乔，名誉满身的瓦拉内，当然，还有在网络上引起轰动的C罗，索尔斯克亚和他的球队现在没有借口了。

但也不要低估利物浦，虽然红军今夏只从莱比锡引进了科纳特，但范迪克等人的复出对克洛普来说更为重要，他仍然可以召集2019年夺得欧冠冠军的大部分球员。

英超球队的战斗力很强，但如果你把他们排除出夺冠的行列，那么你要么是勇敢，要么是愚蠢，或者两者兼而有之。

那么，谁将来阻止这四支英超球队呢？疫情爆发后，欧洲哪些重量级球队仍屹立不倒？

当然，巴黎圣日耳曼是大多数博彩公司的夺冠热门，他们今夏引进了多纳鲁马、阿什拉夫、拉莫斯、维纳尔杜姆和梅西。

尽管巴黎上个赛季连法甲冠军都没赢到——冠军里尔在夺冠几天后就被拆得七零八落——但波切蒂诺的球队这次应该会全力以赴。拥有梅西、内马尔和姆巴佩的三叉戟，他们怎么可能不这么做呢？

“也许他们是能够打破英超模式的人，”科尔说道，尽管他和其他许多人一样，等待着看波切蒂诺如何在这么多明星球员的出现和争夺空间和注意力的情况下平衡他的球队。

但是在上赛季打进了半决赛和前年打进了决赛之后，巴黎圣日耳曼本赛季应该有望再次进入半决赛。他们在小组赛阶段与曼城的交锋可以让我们看到他们这次有多么强大。

拜仁慕尼黑？这支2020年的欧冠冠军能否重夺桂冠？有了进球如麻的莱万多夫斯基，一切皆有可能——正是波兰人的缺席让他们在上赛季输给巴黎圣日耳曼的四分之一决赛中付出了惨重的代价——但德甲冠军并不是没有问题，尽管周六他们在对阵联赛竞争对手莱比锡时取得了令人印象深刻的胜利。

他们对莱万多夫斯基的依赖是绝对的，尽管签下了于帕梅卡诺，但球队在防守方面还是有很多问题。

那西班牙的挑战呢？毕竟，就在不久前，皇家马德里还垄断着这项赛事，尽管存在问题，皇马还是在上个赛季打进了半决赛。安切洛蒂作为球员和教练曾赢得五次欧冠冠军，但他真的能带领现在这套阵容的皇马赢得第六次吗?

拉莫斯和瓦拉内已经离开，他们引进姆巴佩失败了，球队看起来既老又新，几乎没有介于两者之间的球员。本泽马仍然是关键，但阿扎尔和贝尔能让时光倒流吗?

巴塞罗那也不太可能赢得欧冠冠军。巴萨的这个夏天是一个滑稽的夏天，他们的丑事被全世界看到了。他们用出售梅西开始了这个夏天，用引进德容结束了这个夏天，并让格里兹曼回到了竞争对手马德里竞技那里。

不管佩德里和安苏-法蒂这样的年轻球员有多出色，但这还是不够。巴萨的陨落是一次巨大的失败，而且下落过程可能还没有结束。

马竞是一个更有趣的选择，考虑到他们的风格，以及他们能够从竞争对手那里签下格里兹曼的事实，就像他们12个月前能够签下苏亚雷斯一样。他们是西甲冠军，看起来是最全面和最训练有素的西班牙球队。顽强，稳定，防守一流，很少有球队愿意面对他们。

然而，西蒙尼的球队在2020年的欧冠四分之一决赛输给莱比锡确实令人失望，上赛季对阵切尔西的16强比赛也出人意料地表现平平。他们还需要证明自己，而且他们的小组对手包括利物浦、AC米兰和波尔图，看起来也是最难突围的。

至少可以说，如果意甲出现了一个欧冠冠军的竞争者，这将是一个惊喜。国际米兰在五月结束了对联赛冠军11年的等待，但是他们失去了他们的主教练，他们的明星前锋和杰出的阿什拉夫，而尤文图斯则在此前的几个赛季里一直停滞不前。自2017年以来，他们就从未进入过欧冠四分之一决赛，在过去的三个赛季中，他们分别输给了阿贾克斯、里昂和波尔图。

在C罗离开后，他们看起来是一支缺乏真正球星的球队。小基耶萨可能是特别的，但尤文似乎有太多的问号，他们在新赛季糟糕的开局证明了这一点。

本赛季的欧冠联赛看起来像是一场五马或者六马争头名的比赛，巴黎圣日耳曼对阵英超四强，拜仁慕尼黑专注地等待着，其他人则满怀希望。

自2000年代中后期以来，英格兰足球从未如此强大过。英超在2008年和2009年都有3支球队进入半决赛，在2004年到2012年的8个赛季中有7个赛季至少有一次进入决赛。那些涉及利物浦、切尔西、曼联和阿森纳的伟大争斗将永远留在人们的记忆中。

历史会重演吗？梅西和他的队友们对此会有一些看法，但是本赛季和以后的英超联赛将会很难被阻拦。