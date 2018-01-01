大巴黎还是尤文？埃梅里谈拉姆塞：专注眼前

威尔士球星拉姆塞与阿森纳续约谈判破裂后，就一直卷入转会传闻，近日报道称巴黎圣日耳曼和尤文图斯都有意在赛季结束时将他带走，不过主帅埃梅里要求这位中场专注于阿森纳的比赛。

阿森纳中场球星拉姆塞与俱乐部的合约将在2019年夏天到期，据报道阿森纳方面撤回了周薪为17万英镑的续约合同，威尔士人将在赛季结束后免费离开。

英格兰媒体《伦敦晚旗报》消息，阿森纳俱乐部提供的新合约中，将目前11万英镑的周薪提高到了17万英镑，但是双方经过几个月的谈判后，仍然无法达成一致，最终俱乐部高层终止了续约谈判。

拉姆塞在即将到来的冬窗就可以接触英格兰以外的俱乐部，包括巴黎圣日耳曼和尤文图斯在内的豪门俱乐部都对他有浓厚的兴趣。

当被问及这些转会流言是否对拉姆塞产生影响时，主帅埃梅里说：“每一位球员都要将全部注意力集中在阿森纳的比赛上，这对我来说是最重要的。”

“他们每个人的情况不同，在目前或者将来他们与俱乐部的合约也会出现这样或者那样的问题，但是我的现在和未来都在阿森纳。”

“他们都非常专注，我认为目前的情况对拉姆塞来说并不容易，但是我已经和他交流过，球队需要他的表现。”

“对阵布莱顿的比赛中，他有非常棒的精神气质，这也正是我希望看到的，尽管我们没能取得最终胜利，但是他表现得很出色，我为他感到高兴。”

“我们需要他专注在比赛上，专注在接下来对阵利物浦的比赛和之后对阵富勒姆的比赛上。他的未来应该由他自己和他的经纪人来决定。除此之外，我们需要他为了球队集中精力。”