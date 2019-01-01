大巴黎的自负会影响球队表现 期待欧战进步

这位德国国脚坚持认为和世界级球星一起踢球是一种荣誉，即使这会带来自己的问题，尤其是在欧洲。

巴黎圣日耳曼队中场球员朱利安·德拉克斯勒表示，俱乐部下个赛季必须在欧洲赛场上做得更好，同时他也承认，球队中的一些“自负情绪”给球队带来了困难。

自2011年被卡塔尔体育投资集团收购以来，巴黎圣日耳曼一直主宰着法国足坛，赢得了21项国内荣誉，其中包括6项法甲冠军。

然而，在欧洲赛场上，他们一直在努力取得同样的成功，但却能迈过欧冠四分之一决赛。

上个赛季，托马斯·图赫尔的球队在与曼联的八分之一决赛第一回合比赛中以2-0领先，但在王子公园球场的第二回合比赛中以1-3输掉了比赛，并以客场进球的劣势被淘汰。

对俱乐部的批评之一是，他们组建了一支充满了天才球员的球队，比如内马尔、卡瓦尼和姆巴佩，但这并不一定能造就一支团结一致的球队。

目前关于世界纪录的签约者内马尔的情况便是如此，他告诉俱乐部他想要离开，并且经常看到他的态度被质疑。

德拉克斯勒承认，在更衣室里有这么多自负的人确实有问题，但他坚持认为他们的存在是积极的。

“他们都是优秀的球员，很难在世界上找到这样的水平的球员。”德拉克斯勒告诉法新社。

“当然，他们有自己的思想，自己的头脑，他们热爱足球，他们希望每场比赛都进球，所以他们有自我意识。”

“所以有时候对整个球队来说并不容易，但如果你足够幸运能和这些球员一起踢球，那每天都是一种乐趣。”

德拉克斯勒自2017年1月以3600万欧元(合3300万英镑/ 4000万美元)的价格从沃尔夫斯堡加盟以来，一直在反思自己在法国首都度过的时光。

这位德国国脚对图赫尔的球队在法国联赛中取得的成功感到高兴，但他相信本赛季在欧洲取得更大的进步是他们的目标。

“我来到这里已经两年半了，我赢得了很多(国内)冠军，所以我很高兴。”他补充道。

“我变得比以前更好了，这是积极的，但消极的是我们在冠军联赛中取得的成绩。”

“我们在冠军联赛中没有走得很远，这是我签约时其中一个重要目标。”

“这让我很受伤，我们(对阵曼联)没有晋级，这让我很受伤。”