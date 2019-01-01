大巴黎生涯仅维持一年 特拉普：不后悔离开

这位曾为德国国家队出场过三次的门将对于能够重返德甲，感到非常欣慰。

凯文-特拉普在2015年离开法兰克福前往大巴黎，效力王子公园球场期间，他跟随球队两次加冕法甲冠军。

不过，他并没能在法国首都让自己成为地位稳固的1号门将，特别是在前尤文门神布冯加盟之后。上赛季，他被大巴黎租借回前东家法兰克福效力。

整个2018-19赛季，特拉普共为法兰克福在各项赛事中出场43次，帮助德甲劲旅杀入欧联杯半决赛，最后在点球大战中憾负切尔西。

精彩的表现让法兰克福下决心要将这名旧将重新留在商业银行球场，他们在今年夏天又与这位29岁的德国门将签下了一份5年长约。

由于上赛季的法兰克福最终在德甲积分榜上排名第7位，他们必须通过附加赛才有可能像去年一样征战欧联杯。

与斯特拉斯堡的附加赛前，特拉普说道：“我不后悔离开大巴黎。我在那里度过了美好的时光，但我也很高兴能够与法兰克福签下一份五年合约。”

“这家俱乐部正朝着非常积极的方向发展，我对自己在这里的职业生涯还有很宏大的计划。”

“我们本来认可的是我在租借到期后就要返回大巴黎，但我仍就与教练和几位球员保持着联系。后面两边的老大进行了讨论，做出决定让我再次离开。”

在结束周中的赛事后，本周日法兰克福还需重返德甲赛场，客场挑战莱比锡红牛。