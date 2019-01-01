大巴黎新主管遭质疑：花2亿没能买一个欧冠资格

前法国国脚萨尼奥尔对于大巴黎新任体育主管仍然持怀疑态度，毕竟后者在红黑军团的工作成果实在难以令人满意。

本周五，大巴黎在解雇亨里克之后的几个小时之内，就迅速官宣莱昂纳多二度就任球队体育主管一职。亨里克是在2017年6月开始作为体育主管为法甲豪门工作的。

2018-19赛季，大巴黎延续着他们在国内赛场的统治力，但再一次无缘在欧冠中证明自己。他们在16强战中遭到曼联神奇逆转淘汰。

在莱昂纳多上一次供职大巴黎期间，他为球队带来了伊布，蒂亚戈-席尔瓦，维拉蒂等球星。

不过这样的成绩并不能让萨尼奥尔感到放心。因为就在刚刚过去的赛季，莱昂纳多作为他曾效力过的AC米兰的体育主管，并没能给红黑军团带来任何期待中的改变。

前法国国脚告诉RMC Radio：“莱昂纳多的确完成了一些不错的工作。”

“他买来了维拉蒂，这非常棒，但如今，你处在一个更加灵活的环境中，因为你会有更多可以招募的目标。”

“去评估莱昂纳多，我们必须先评估他过去的工作。”

“在米兰，他们花了2亿欧元都没能获得欧冠资格，他们发现他们的投入产出并不相符。”

“莱昂纳多过去两个赛季作为体育总监的经验就是，花了很多钱，但没达到预期的效果。”

虽然萨尼奥尔对王子公园这位二进宫的主管持保守态度，但莱昂纳多本人坚信自己已经准备好投入这份工作。

莱昂纳多在官宣之后就表示：“我真的很高兴能够再一次回到大巴黎。”

“这家俱乐部在我的职业生涯和我的生活中扮演了非常重要的角色。无论是作为上世纪90年代的球员，还是2011年回归俱乐部与纳赛尔主席共事的体育总监，我在这里都收获了很多令人动容的时刻。”

“今天，我重新回到巴黎，回到我深深敬仰的这家俱乐部，我充满了力量。”