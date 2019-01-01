大巴黎摩纳哥的比赛因当地恶劣天气而被推迟

周日晚上在路易二世体育场的比赛由于当地的恶劣天气而被推迟。

周日法甲摩纳哥和巴黎圣日耳曼的比赛因大雨推迟。

两队原定于周日晚上在路易二世体育场交手，但在法国东南部瓦尔省和阿尔卑斯-滨海诸省发布了暴雨和洪水红色预警后，两队将在晚些时候再进行比赛。

红色级别的预警是法国气象级别中最最高级别的，表示预计会出现“异常强度的危险现象”，公众必须遵守公共部门发布的安全指示。

摩纳哥在一份声明中说:“根据摩纳哥官方的决定，原定于今天21:00(格林威治标准时间晚上8点/东部时间下午3点)举行的摩纳哥与巴黎圣日耳曼的比赛由于天气原因将被取消，比赛将推迟举行。”

这一决定是在瓦尔省和阿尔卑斯-滨海诸省发布的暴雨和洪水红色预警之后做出的。LFP比赛委员会将在晚些时候确定会议的日期。”

“摩纳哥将很快就推迟的比赛提供票务信息。”

摩纳哥在这场比赛前在积分榜上排名14只，离降级区差3分就。而他们上赛季也只是勉强保级。

与此同时，巴黎圣日耳曼在他们的14场比赛中赢得了11场，排名第一，领先第二名马赛5分。

在这场比赛中，内马尔将回归法甲冠军球队。此前这名巴西人在从腿筋受伤的过程中一直在独自训练。他在周二与皇家马德里的冠军联赛的平局中的半场时进入比赛，队友姆巴佩和萨拉比亚的进球帮助球队在西班牙首都获得一分。

但是在摩纳哥的比赛被推迟后，他恢复健康的努力现将在周三晚上联赛领头羊主场对阵南特的比赛中得到证明。

然后他们将前往第四名的蒙彼利埃，然后在主场完成他们的与加拉塔萨雷的冠军联赛小组赛，虽然他们已经在A组占据榜首。

摩纳哥将于下周三前往图卢兹，如果天气状况有所改善，将接着在主场迎战亚眠队。