大巴黎惨败迁怒裁判：有VAR你为什么不用？！

冠军球队在和最接近他们的对手的主场以1:5的比分被击败。

巴黎圣日耳曼队的球员们在1:5输给里尔后与裁判发生了激烈的争吵，他们原计划的冠军庆祝活动变成了一场闹剧。

只要在球场上得到一分就足以让冠军球队在两年内获得第二个冠军，但是他们的夜晚在上半场就以惊人的方式结束了，并且还损失了三位首发大将。

队长蒂亚戈·席尔瓦受伤下场，不久之后托马斯·莫尼耶也受伤下场了。

胡安·伯尔纳特在穆尼耶的乌龙球后一度为巴黎圣日耳曼扳平比分，但在上半场结束前不久被红牌罚下。

比赛结束后，被击败的冠军球队与裁判就比赛中做出的决定进行了激烈的交涉。

人们甚至可以听到卡塔尔老板克拉菲大喊：“我们需要提高法国足球的水平！”而图赫尔对体育总监恩里克说：“正是同一个人在甘冈的比赛中给我们判罚了3个点球。”

他回答说：“是的，我知道，是同一个。”

后来，德拉克斯勒直接向贝努瓦·巴斯蒂安(Benoit Bastien)喊道：“我们有VAR，你为什么不使用它呢？给我解释一下！”

巴斯蒂安也是本赛季早些时候巴黎圣日耳曼被甘冈淘汰的法国杯的比赛中主裁判。

对里尔的比赛中，大巴黎在下半场没有任何喘息的机会，在中场休息后不久就落后了，转会目标佩佩的突破让主队取得了领先，而冠军球队不得不为他们在对阵第二名球队的上半场的痛苦付出代价。

比赛还剩25分钟时，乔纳森·班巴将比分改写为3-1，几分钟，加布里尔头球破门，打进里尔的第四粒入球，让冠军球队的处境更加艰难。

葡萄牙后卫丰特头球破门，将进球数扩大到5粒，结束了这场耻辱。