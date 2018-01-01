大巴黎已锁定拉比奥替身 黄蜂中场杜库雷或明夏加盟

巴黎圣日耳曼将在明夏引进沃特福德中场杜库雷，这名前雷恩球员将成为拉比奥的替代者。

法国媒体RMC体育的最新报道指出，法甲霸主巴黎圣日耳曼继今夏引进失败后，依旧对沃特福德中场阿卜杜拉耶·杜库雷感兴趣，他们渴望将这名前雷恩球员带回法甲赛场。

根据报道，巴黎圣日耳曼体育总监安特罗·恩里克的得力助手杰米·泰克西拉已经就这位25岁法国中场的转会问题与黄蜂进行了谈判。尽管杜库雷是球队的中场核心，但沃特福德实际上并不排斥直接将其出售。

不过这位上赛季沃特福德赛季最佳球员在今年8月刚刚与球队续约至2023年，巴黎圣日耳曼想要将其带走恐怕要付出不小的代价。

杜库雷在明年1月1日就将正式年满26周岁，据悉目前他已经同意加盟PSG。虽然上赛季在沃特福德发挥惊艳，但受困于平台，没能进入德尚的俄罗斯世界杯大名单，下一届卡塔尔世界杯可能会是他最后的机会，而巴黎圣日耳曼绝对是能够帮助他实现梦想的理想俱乐部。

本赛季的杜库雷成功延续了自己上赛季的火热状态，截至目前，他已经为沃特福德在17场比赛中贡献了2粒进球和5次助攻，和老将霍莱巴斯并列黄蜂本赛季创造最多进球的球员。

球场上的杜库雷攻防俱佳，在沃特福德的双后腰体系中主要负责扫荡和后插上助攻，尽管有球能力比较一般，但他的一脚射门与一脚传球在球队的运转中不可或缺。正是凭借自己的位置感和远射、拦截、运动和一脚出球的能力，包括巴黎、曼联、利物浦等在内的多家豪门在今夏对他抛出了橄榄枝。

在拉比奥确定离队的情况下，杜库雷绝对有能力成为他的合格替代者。