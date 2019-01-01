大巴黎主席警告超级明星球员：别再有名人行为

这位卡塔尔商人透露，俱乐部将要求任何表现出这种态度的球员离场。

巴黎圣日耳曼俱乐部主席赫莱菲向俱乐部球员发出警告，称他将不再容忍任何“名人行为”。

法甲联赛冠军一直遭受球队动荡的传言，早在2018年初，当卡瓦尼和内马尔在点球主罚之争后就据说两人必须在更衣室里分开——尽管乌拉圭国际卡瓦尼认为这些“过分夸大了”。

然而，赫莱菲在接受《法国足球》采访时表示，他不愿再容忍俱乐部众星云集的阵容中出现任何此类行为。

“球员们将不得不比以前承担更多的责任。”

“这肯定是完全不同的。他们必须做得更多，做得更多。”

“他们不是来取悦自己的。如果他们不同意，大门是敞开的。那就再见吧！”

在他发表声明之际，俱乐部最宝贵的两个资产都与离开法国首都球队有关，内马尔将重返巴塞罗那以及劲敌皇家马德里的传言甚嚣尘上。

据报道，姆巴佩是另一个考虑离开王子公园的人，齐达内的球队似乎是他最有可能的目的地。

巴黎圣日尔曼的这一改变是因为最近的人员发生了变化，俱乐部宣布莱昂纳多·阿劳霍将接替恩里克担任球队的体育总监。

赫莱菲认为改变是至关重要的，他补充道：“我意识到改变是至关重要的，否则我们将一事无成。”

“两分钟后我们之间的事情就解决了，他将拥有所有的体育管理方面的权力。”

“利奥就是我要找的人。他很不可思议，我对他完全有信心。”

“他天生的权威对每个人都有好处，尤其是球员。”

莱昂纳多最初在2011年到2013年担任这个角色，并在90年代中期作为巴黎圣日尔曼球员，这位巴西攻击型中场为俱乐部出场过46次，攻入10球。