大巴黎主席被控向前FIFA秘书长提供不正当好处

瑞士总检察长办公室已经对那些在重大事件中操纵媒体报道授权的人采取了行动。

巴黎圣日耳曼主席赫莱菲因涉嫌通过国际足联前秘书长杰罗姆·瓦尔克操纵世界杯转播权在瑞士被控刑事犯罪。

瑞士司法部长办公室(OAG)已经对那些卷入丑闻的人采取了行动。

其他球队

瓦尔克被指控在分配世界杯和联合会杯赛事的媒体转播权时收受贿赂。

同时也是beIN传媒集团首脑的赫莱菲，同时也被指控煽动瓦尔克犯下“管理不善的重大犯罪”。

OAG发布的一份声明称：“调查显示，瓦尔克从两名共同被告那里获得了不正当的利益。在赫莱菲以一家公司的名义而不是瓦尔克的名字购买了这座别墅后，瓦尔克还收到了第三方支付了的约50万欧元的首付的退款。瓦尔克随后从赫莱菲那里获得了18个月的别墅独家使用权——直到他被国际足联停职——没有支付大约90万欧元到180万欧元之间的租金。第三方被告瓦尔克收到过三笔款项，共计125万欧元，支付给了他名下的Sportunited LLC公司。”

“对瓦尔克的管理不当的刑事指控与瓦尔克没有向国际足联申报他获得的上述好处有关，因为作为国际足联秘书长额他被要求这样做，因此这是非法敛财。在这方面，赫莱菲和第三被告都被控以相应的煽动罪名。”

“在伪造文件方面，瓦尔克被控在2013年和2014年为Sportunited LLC出具了不真实的资产负债表，他让第三被告的三笔款项作为贷款入账。”

“支付和收受贿赂的指控是基于这一陈述，2013年至2015年间瓦尔克利用国际足联秘书长的职务来影响意大利和希腊世界杯以及2018至2030联合会杯的媒体权利的授权，以偏袒他所喜欢的媒体伙伴。作为回报，第三被告承诺并确实向瓦尔克支付了上述三笔款项，共计125万欧元。”

“另一方面，作为国际足联秘书长施加影响的回报，瓦尔克还被怀疑接受了赫莱菲赠送的豪华手表，但这种怀疑没有得到证实。因此，于2020年2月发布了与此事项有关的放弃诉讼令。”.